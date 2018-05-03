搶攻母親節商機 新竹福華聯合旗下商家祭加碼優惠

2018-05-03 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



母親節成為百貨、飯店及餐飲業兵家必爭之地，所帶動的商機堪比百貨業的周年慶檔期。如何善用母親節檔期的多項優惠，做一名聰明消費者，在薪水凍漲的時機，確能花小錢、享受服務不打折，就為節前消費必做的功課。

新竹福華大飯店即日起至5月15日，為歡慶母親節撫慰媽咪們的辛勞，與網路團購平台「媽咪愛團購」合作，推出住宿券優惠專案。

活動期間凡於「媽咪愛團購」線上選購新竹福華大飯店住宿券，最多可有四人直接入住「豪華雙床房」一晚，不分平假日團購價一泊一食3,300元、一泊二食4,200元，住宿期間可免費使用飯店俱樂部設施、男女三溫暖、兒童遊戲室。若是於平日入住，更能獲得加贈多重好禮，可親子攜手體驗親手烘焙的樂趣，並且將新竹知名伴手禮新寵兒米樂爆米花帶回家。

慰勞平常忙於料理的媽媽們，母親節絕對少不了讓媽咪放鬆一下享用大餐。福華一樓的HOVII CAFÉ成為近期網美打卡的新據點，搶在母親節前夕推出全新菜單，除原有的義式餐點外，增加日式及中式套餐組合，另外也抓住網美愛拍照打卡的心，順勢推出風味氣泡飲和果昔飲品，配色以繽紛可愛的粉色系為主，緊緊抓住饕客眼球。

為讓更多客人輕鬆享用星級料理，至HOVII CAFÉ用餐可不限時間、不加收服務費，更可透過線上APP（honestbee誠實蜜蜂）預訂外送服務，30分鐘內即可送達。

母親節蛋糕親自動手，做最溫馨！新竹福華大飯店特別與樂糕烘焙DIY合作打造幸福親子空間，入住飯店還可享受親子烘焙樂趣。不需要自己準備烘焙工具或材料，連小朋友都可以DIY，過程中有專業烘焙師在旁協助指導，即可親手做出一份特製又美味的蛋糕獻給媽媽，即日起至5月13日母親節當日全店DIY烘焙優惠95折，四人同行預約9折。