親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

3聯結車霸氣擋道護國道警 網友感動：有你們真好

搶攻母親節商機 新竹福華聯合旗下商家祭加碼優惠

2018-05-03 21:52經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

母親節成為百貨、飯店及餐飲業兵家必爭之地，所帶動的商機堪比百貨業的周年慶檔期。如何善用母親節檔期的多項優惠，做一名聰明消費者，在薪水凍漲的時機，確能花小錢、享受服務不打折，就為節前消費必做的功課。

新竹福華大飯店即日起至5月15日，為歡慶母親節撫慰媽咪們的辛勞，與網路團購平台「媽咪愛團購」合作，推出住宿券優惠專案。

活動期間凡於「媽咪愛團購」線上選購新竹福華大飯店住宿券，最多可有四人直接入住「豪華雙床房」一晚，不分平假日團購價一泊一食3,300元、一泊二食4,200元，住宿期間可免費使用飯店俱樂部設施、男女三溫暖、兒童遊戲室。若是於平日入住，更能獲得加贈多重好禮，可親子攜手體驗親手烘焙的樂趣，並且將新竹知名伴手禮新寵兒米樂爆米花帶回家。

慰勞平常忙於料理的媽媽們，母親節絕對少不了讓媽咪放鬆一下享用大餐。福華一樓的HOVII　CAFÉ成為近期網美打卡的新據點，搶在母親節前夕推出全新菜單，除原有的義式餐點外，增加日式及中式套餐組合，另外也抓住網美愛拍照打卡的心，順勢推出風味氣泡飲和果昔飲品，配色以繽紛可愛的粉色系為主，緊緊抓住饕客眼球。

為讓更多客人輕鬆享用星級料理，至HOVII CAFÉ用餐可不限時間、不加收服務費，更可透過線上APP（honestbee誠實蜜蜂）預訂外送服務，30分鐘內即可送達。

母親節蛋糕親自動手，做最溫馨！新竹福華大飯店特別與樂糕烘焙DIY合作打造幸福親子空間，入住飯店還可享受親子烘焙樂趣。不需要自己準備烘焙工具或材料，連小朋友都可以DIY，過程中有專業烘焙師在旁協助指導，即可親手做出一份特製又美味的蛋糕獻給媽媽，即日起至5月13日母親節當日全店DIY烘焙優惠95折，四人同行預約9折。

另外，新竹福華大飯店也於5月1日起與樂糕DIY合作推出「甜甜樂糕DIY」住房專案，入住飯店即可獲得樂糕DIY烘焙坊十足抵用券300元。

趁母親節搶團購優惠，即可輕鬆入住星級飯店豪華客房。業者／提供
趁母親節搶團購優惠，即可輕鬆入住星級飯店豪華客房。業者／提供
分享
趁母親節搶團購優惠，即可輕鬆入住星級飯店豪華客房，平日還可享多項免費設施。業者／...
趁母親節搶團購優惠，即可輕鬆入住星級飯店豪華客房，平日還可享多項免費設施。業者／提供
分享
新竹福華大飯店HOVII　CAFÉ，搶在母親節前夕推出全新菜單。業者／提供
新竹福華大飯店HOVII　CAFÉ，搶在母親節前夕推出全新菜單。業者／提供
分享

母親節團購親子
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

顏炳立：房市明年落底 2023年逐步回彈

2018-05-03 14:44

不賣都是錯 顏炳立：董娘賠千萬出場是對的！

2018-05-03 11:51

接任北市房仲公會理事長 黃文雄：現在是自住買房時機

2018-05-03 13:48

陸民眾偏好液態洗潔劑 帶動上游原料銷量

2018-05-03 13:15

信義房屋推新功能 賣屋可挑經紀人員

2018-05-03 12:10

登琪爾深耕SPA產業30年 台、美、加都有據點

2018-05-03 12:10

中裕新藥：維持3到4年成長期確立

2018-05-03 11:54

小資、貴婦搶著要 她如何憑一片面膜讓中韓搶合作？

2018-05-03 10:52

4月推案爆量買氣驟減 專家：價格戰恐再起

2018-05-03 10:46

銷陸材料毛利率降 離岸風電開發商上緯3月小虧

2018-05-03 10:04

價格來到甜蜜點 換屋時機來了！

2018-05-03 09:12

業務最前線／打破框架 創造雙贏

2018-05-03 05:24

策略行銷／單霽翔 用科技活化北京故宮

2018-05-03 05:24

藝術治富／藝術金融的內在價值

2018-05-03 05:24

連鎖效應／跨國開店 掌握三要素

2018-05-03 05:24

大師論壇／鄭貞茂：發展綠色經濟 官民動起來

2018-05-03 02:07

星宇航營運前…還得過五關

2018-05-03 02:07

星宇航空成立 加速徵才

2018-05-03 02:07

遠傳拚永續 獲服務業楷模獎

2018-05-03 00:52

遠東新循環經濟 獲CSR首獎

2018-05-03 00:52

上下一起推動 成果顯現

2018-05-03 00:52

企業社會責任獎／信義友善環境 獲兩項大獎肯定

2018-05-03 00:52

企業社會責任獎／台灣大獲楷模獎 拚領航數位匯流

2018-05-03 00:52

企業社會責任獎／台達電節能績優 名列年度榮譽榜

2018-05-03 00:52

旅遊業拚創新…把客群經營成社群

2018-05-03 00:52

主題旅遊夯 冒險團、蔬食團爆紅

2018-05-03 00:52

主題旅遊感動行銷 讓客戶甘願掏荷包

2018-05-03 00:52

企業社會責任獎／辜仲諒主導 延續愛的循環

2018-05-03 00:44

企業社會責任獎／中信金 奪CSR公益雙首獎

2018-05-03 00:44

企業社會責任獎／國泰金 兩大計畫摘下雙首獎

2018-05-03 00:40

企業社會責任獎／玉山金 連三年獲金融業首獎

2018-05-03 00:40

企業社會責任獎／中信金 囊括公益、教育雙首獎

2018-05-02 23:35

企業社會責任獎／玉山金 連三年獲CSR金融首獎

2018-05-02 23:33

星宇航空：2024年底 機隊24架逾20航點

2018-05-02 21:02

高雄尖美百貨112專櫃2235萬拍出 內部曝光

2018-05-02 16:33

從社會變遷看台灣房地產大未來

2018-04-30 08:37

豪覓當「星探」 幫新創公司找伯樂

2018-04-29 00:04

千億地產王林陳海 靠「猴群管理」跨界壯大

2018-04-27 09:41

全聯搶開社區藥局 正中「高齡台灣」的痛！

2018-04-27 09:33
看更多

熱門文章

他稱繳稅13萬無感 網友紛打臉：賺那麼少還炫耀

2018-05-03 10:05

不賣都是錯 顏炳立：董娘賠千萬出場是對的！

2018-05-03 11:51

熬了八年，潘思亮竟然賣掉麗晶酒店？

2018-05-03 12:56

鄭崇華：能原政策走錯路

2018-05-03 02:07

蘋果財報 看到台廠三隱憂

2018-05-03 00:59

4月推案爆量買氣驟減 專家：價格戰恐再起

2018-05-03 10:46

顏炳立：房市明年落底 2023年逐步回彈

2018-05-03 14:44

台灣賄賂貪汙與智財盜竊發生率 高於全球亞太

2018-05-03 05:58

線上到線下統統都當掉 金管會要郵局7天內交檢討報告

2018-05-03 18:41

發展綠能 每度電價將貴0.27元

2018-05-03 02:07

外資撤出 台幣爆量貶1.53角

2018-05-03 01:02

新MacBook恐遲到 台廠有壓

2018-05-03 01:22

政院防洗錢 揭露八大樣態

2018-05-03 02:07

台幣何時止貶 盯三指標

2018-05-03 01:19

ATM集點民眾最愛小7購物金 中信每月發出30萬筆

2018-05-03 05:57

臉書VR新機開賣 供應鏈樂

2018-05-03 01:28

星宇航空成立 加速徵才

2018-05-03 02:07

主題旅遊夯 冒險團、蔬食團爆紅

2018-05-03 00:52

美元強勢…台幣重貶 可能回測3字頭

2018-05-02 23:22

行政院會通過實價登錄地政三法 門牌或地號將完整顯示

2018-05-03 12:11

台塑臨時總部落腳內湖 砸187億元購置內湖T-CBD大樓

2018-05-03 17:51

NB市場成熟 仁寶、英業達逆勢突圍

2018-05-03 01:23

台電南港北儲4728坪土地 將釋出都更

2018-05-03 11:45

聯電獨董 請來徐爵民

2018-05-03 02:05

名家觀點／FinTech將翻轉保險政策

2018-05-03 01:33

顧立雄：西聯匯款洗錢風險高

2018-05-03 12:34

PET輸美 反傾銷稅9%起跳

2018-05-03 01:58

油價下週估持平 國際原油價格漲跌互見

2018-05-03 10:45

台塑砸187億 買內湖3大棟辦公樓

2018-05-03 19:29

投顧：聯準會維持基準利率不變 暗示緩升息立場

2018-05-03 10:50

OBU…「非常高弱點」行業

2018-05-03 02:07

強化董事會 聯電升級戰力

2018-05-03 02:05

大咖分析師 看好蘋果新機行情

2018-05-03 01:30

中華電以戰止戰 客戶回流

2018-05-03 00:52

礦業法修法 驚爆經濟部礦物局檢查員人力編制「零」

2018-05-03 11:25

玉山金首季稅後純益創新高 獲利三足鼎立

2018-05-03 17:09

實價登錄揭露門牌成交價 房仲：如進天體營

2018-05-03 17:02

蘋果轉攻LCP天線 嘉聯益受惠獲外資喊買

2018-05-03 12:31

友達跟集團企業佳世達、明基整合綜效 共同創造價值

2018-05-02 23:25

隔代教養扣除額 條件放寬

2018-05-03 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top