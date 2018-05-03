新竹馬偕今宣布 雁行計畫啟航

2018-05-03 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新竹馬偕紀念醫院今（3）日舉行「新竹馬偕雁行計畫啟航」記者會，宣布響應健保署北區業務組推出的「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，由新竹馬偕為首號召竹苗148家醫療院所，成立的社區醫療照護團隊先採行，透過各層級醫療院所分工合作，守護在地民眾得到兼具跨院所及持續完整的醫療照顧。

今天出席啟航記者會的貴賓包括：中央健康保險署李伯璋署長、健保署北區業務組林阿明組長、新竹馬偕蘇聰賢院長、新竹縣衛生局殷東成局長、新竹市衛生局羅敏秘書、新竹市醫師公會林安復理事長、新竹縣醫師公會呂紹達理事長、新竹市診所協會陳志宏理事長、新竹縣診所協會麥建方理事長，及社區醫療照護團隊各機構院長等，場面相當盛大。

新竹馬偕響應健保政策號召7家地區醫院、140間基層診所及1間居家護理所，共計148家醫療院所組成社區醫療照護團隊。新竹馬偕院長蘇聰賢院長強調，轉診不只是醫療層級的交棒，更是照顧責任的交棒，團隊內各層級醫療院所透過雙向轉診，落實分級醫療、減少浪費醫療資源外，更重要的意義是提供『以病人為中心』的連續性、整合性照護。