台塑買辦公樓 商仲：優化當地交通生活

2018-05-03 21:42 中央社 台北3日電



台塑四寶今天同時宣布共計新台幣187億元買下台北市內湖區南京東路6段台北企業總部園區3大棟辦公樓。商仲表示，園區的建築品質優異，台塑企業進駐後可優化當地交通和生活機能。

台塑企業四大公司今天同步發布重大訊息，考量未來營運發展需要，四大公司決定向全球人壽公司（5873）及美孚建設公司，購置位於台北市內湖區南京東路6段「台北企業總部園區」（T-CBD） A1、A2、A5等3大棟辦公大樓，廣達3萬餘坪及500個以上的車位。

外商商仲第一太平戴維斯估價師戴廣平表示，台北企業總部園區的建築品質不錯，雖然當地地段並非A級辦公區的地段，但相對建築品質卻是A級的水準，相當適合台塑企業總部進駐。

戴廣平指出，台北企業總部園區屬潭美段，過去是三陽集團的工廠用地，後來才改建成辦公樓，近來較著名的是星宇航空租下其中一棟樓的6層樓共4500坪空間，月租金530萬元，平均每坪1177元，相當符合當地行情。

而以台塑耗費187億元買下3棟大樓3萬餘坪的空間，他認為當地未來將有大量的就業人口，將會發揮改善優化當地交通不便和生活機能不足的缺點，對區域商業活絡有所助益。

信義房屋集團全球資產專案經理王維宏認為，當初台北企業總部園區對外開價曾達每坪70萬元，但台塑企業一口氣買下如此大的面積，拆算車位後，建物每坪價格約60萬元上下，符合區域行情。

王維宏說，近來商辦大樓投資型買方非常少，壽險業者幾乎都沒有出手，台塑企業員工人數上萬人，根本無法在台北市內找到3萬坪的辦公空間，台北企業總部園區確實是符合台塑企業的自用需求，亦符合近來企業為了升級、擴廠和自用而買下辦公空間的趨勢；未來台塑企業在敦化北路辦公樓都更完成後，是否會再搬回去，或是部分企業搬回去，都值得關注。