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台灣前瞻技術 1滴血驗登革熱10分鐘搞定

2018-05-03 18:27中央社 台北3日電

科技部萌芽計畫輔導的新創公司柏勝生技，開發出可攜式醫療檢測儀器，僅需一滴血不用專業人員，10分鐘內就能檢測有沒有感染登革熱等疾病，準確率逾9成，預計8月可望商品化。

科技部100年開始推動「研發成果萌芽計畫」，聚焦台灣前瞻技術，目標為可商業化及值得投資的新創事業，計畫設置技術經理專責萌芽個案探勘與輔導，協助找出特定應用，進行概念驗證、打造原型機並完成商業計畫書，至今已培養超過40名技術經理，協助輔導提出353件早期商業化規劃，輔導核定補助146件萌芽個案，把技術市場化。

萌芽計畫已經協助45家新創公司成立，吸引新台幣9億元的民間投資，科技部今天找來柏勝生技、炳碩生醫2家計畫輔導的團隊，分享技術研發成果。

柏勝生技開發出可攜式醫療檢測儀器，不需靠專業人員操作，只要一滴血，10分鐘內就可得到媲美實驗室專業儀器準確度的檢測結果，準確度達90到95%，主要應用於病媒蚊相關傳染性疾病檢測，包括登革熱、茲卡、日本腦炎等，今年3月獲得歐盟展望2020第二階段的中小企業200萬歐元獎金，公司估值已達新台幣5億元。

柏勝生技執行副總孫偉芸表示，傳統登革熱等病媒蚊疾病檢測分為兩種，第一種是利用中央實驗室檢測，需要4、5小時時間，而且價格昂貴；第二種為快篩檢測，雖然時間只需20分鐘，但要靠專業人員操作，而且準確率不高，柏勝開發的可攜式醫療檢測儀器結合這兩項的優點，不但時間縮短、擁有媲美中央實驗室檢測準確率，還不需要專業人員操作。

孫偉芸指出，登革熱是世界衛生組織認定非常嚴重的傳染疾病，超過120個國家受到登革熱威脅，新的檢測儀器可望降低價格、時間，未來可應用在診所等單位上，提升檢測力道，預計7、8月可望商品化。

另外，萌芽計畫輔導的炳碩生醫，則開發「微創骨科手術機器人輔助系統」，讓外科醫生可單手持握精巧袖珍機器手臂，透過導航影像提供手術導引精準穿刺病患手術部位，大幅降低脊椎手術的風險，目前資本額已經超過新台幣1億元，並進駐竹北生醫園區。

台大生物產業機電工程學系副教授顏炳郎表示，這項手術機器人輔助系統可大大縮短手術時間，並維持醫師手感經驗，藉此降低手術風險，預計明年底取得美國食品藥物管理局（FDA）許可，之後就會商品化。

手術新台幣登革熱

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