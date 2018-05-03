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中裕新藥：維持3到4年成長期確立

2018-05-03 11:54中央社 台北3日電

中裕新藥第1季每股盈餘（EPS）新台幣0.51元，為成立11年來首度獲利，中裕財務長陳怡成表示，第2季開始有營收數字，後續一季比一季成長趨勢不變，預估可維持3到4年成長期。

中裕愛滋病新藥TMB-355（商品名稱Trogarzo）已於3月6日獲USFDA（美國食品暨藥物管理局）核准上市，並由結盟夥伴Theratechnologies負責行銷。

陳怡成表示，最快4月就有機會開始有營收數字，最慢5月開始，中裕將從「作夢」階段進入「有實質營收」階段。

中裕農曆年後帶領生技股展開一波強勁反彈，成為生技類股多頭指標，後續營運表現受矚目。

中裕將於4日舉行法人說明會，中裕日前公告，Theratechnologies已啟動Trogarzo在美國的開賣程序，並已有私人保險公司陸續加入給付Trogarzo行列，最快下季美國公有的保險團體將加入產品給付行列，也將為中裕營運帶來新動能。

中裕首季其他營業利益為1.82億元，稅後純益約1.25億元，首度獲利，EPS 0.51元也是中裕成立11年來首度看到獲利數字。

中裕第1季獲利數字主要來自於藥品存貨回沖利益，由於TMB-355今年3月初獲USFDA生物製劑藥品上市查驗登記（BLA）核准後，可於美國地區販售，存貨淨變現價值產生回升利益約1.82億元，屬於其他營業利益。

中裕今天開高走高，早盤一度衝上344元，續創掛牌來新高價，從2月9日的174元低點區上漲以來，漲幅已超過95%，帶領生技類股指數持續創高。

中裕生技類股

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