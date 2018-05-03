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ATM集點民眾最愛小7購物金 中信每月發出30萬筆

2018-05-03 05:57聯合報 記者孫中英╱即時報導

中國信託商銀表示，自推出中國信託ATM集點回饋活動以來，已有逾3成5使用ATM民眾參與集點回饋活動，在多元集點兌換商品中，又以兌換「小7(7-ELEVEN)」購物金最獲民眾青睞(每5點可兌換小7購物金5元)，目前每月平均發送超過「30萬筆」小7購物金，拿到購物金後，可即時在超商店內折抵消費，成為日常生活集點小確幸。

中信銀行表示，ATM集點活動，不論「本行或跨行交易」都可獲得點數，還有「假日跨行交易及外幣提款交易點數加碼回饋」，假日跨行存款及外幣提款交易是每筆回饋4點。據中信銀行統計，自推出「假日集點加碼活動」後，中信銀行假日ATM平均交易量較活動前成長8%。

中信銀行針對ATM「本行交易」客戶統計分析發現，參與集點活動客戶年齡主要分布在25歲至45歲，女性較男性高10%，若從客戶星座來看，以「處女座、金牛座、摩羯座」3種星座最多。3大星座雖都是土象星座，但特質各有不同，中信銀行說，以處女座來說，金錢觀念是「如何節省再節省」，金牛座則認為「錢要花在刀口上」，規律儉樸的摩羯座則「把省錢當做美德」。

中信銀行表示，除提供客戶多樣化兌點商品，周三也推出超值兌點限量商品，像5月每周三提供滿15點兌換CITY CAFE中杯冰拿鐡，6月每周三則推出滿40點兌換「ez訂」電影票。

另外，自今年3月起，中信銀行也推出ATM交易好康回饋活動，集滿5點可參加拉BAR超值抽長榮航空亞洲不限航點來回機票及iPhone X活動，活動期間至6月底，還有4台iPhoneX智慧型手機、及4張長榮航空亞洲不限航點來回機票，等民眾試手氣。

除台幣交易外，中國信託商銀也提供，外幣ATM提款交易點數加碼回饋。圖為中信銀行總...
除台幣交易外，中國信託商銀也提供，外幣ATM提款交易點數加碼回饋。圖為中信銀行總經理陳佳文試用外幣提款機。記者孫中英／攝影
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中信銀行長榮航空ATM

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