星宇航營運前…還得過五關

2018-05-03 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



交通部民航局表示，星宇航空向經濟部辦理公司登記，確認實收資本額到位後，隨後就是要向民航局提出航機務五階段審查。另外，星宇航空因有意引進的A321neo新型客機，為國內未曾引進的飛機，所以另需申請型別檢定。

民航局官員說，航機務五階段審查包括申請前意見陳述、正式申請（作業期程、法規符合）、文件審查、展示驗證與發證，完成五階段審查，並向海關辦理登記後，星宇航空即可向交通部申請核發民用航空運輸業許可證。在取得許可證後，星宇航空可向民航局申請航線證書、提報班表並訂定票價，準備進入實質營運階段。

由於民航局人力吃緊，近幾年各家航空公司紛紛引進新機（包括華航的空中巴士A350-900，長榮今年下半年將引進波音787夢幻客機），飛機的檢定時程恐因此拉長，現在星宇航空又要引進國內未有的新機種，會否再拉長檢定時間，而影響到星宇營運的時程，引發業界關注。對此民航局官員表示，民航局已增加人力，在業者新客機引進的同時，會同步派人前往飛機製造廠了解新機的結構，不會耽誤檢定的時程。

民航局指出，事實上國內航空業近期發展相當活絡，在上周發給星宇航空籌設許可，籌設民用航空運輸業之前，另有騰達、灣捷兩家普通航空業也獲同意籌設經營商務專機。