星宇航空成立 加速徵才

2018-05-03 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



長榮航空前董事長張國煒籌畫的星宇航空，日前向經濟部申請公司登記，昨（２）日正式取得公司登記核准「星宇航空股份有限公司」，張國煒擔任董事長，總經理翟建華、公關長聶國維分任董事，張國煒的太太葉淑汶擔任監察人。

星宇力拚2020年正式載客營運、飛向國際。據了解，張國煒預定下周舉行記者會，對外說明星宇航空籌備狀況。

星宇航空表示，公司登記資本總額為300億元，實收資本額60億元，取得公司登記後，大步邁向啟航之路。星宇航空創辦人張國煒於2017年成立星宇投資公司，做為籌設「星宇航空」前期各項準備作業，目前員工已逾150人，星宇航空正式成軍後，所有人員將轉任新公司，並進一步加速系統導入、新機引進，及各項人員召募、籌備工作。

機隊部分，星宇航空目前已規劃引進十架A321neo客機，預訂從2019年10月起陸續交機；14架廣體機部分也已進入最終評估階段，可望於今年內完成規劃，並於2021年底開始交機，預計至2024年底，星宇航空整體機隊規模將達到24架，航線涵蓋東北亞、東南亞、港澳、北美地區等超過20個航點。

星宇航空說，今年下半年仍將持續招募資訊、財務及航空專業人才，培訓機師方案也已同步展開，計劃自2019年起大舉招募空、地勤人員，廣納國內及國際航空優秀人才，共同打造高質感的航空運輸服務。