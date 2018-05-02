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冠捷提倡實踐關愛與融合 舉辦兩岸小學樂樂棒球友誼賽

2018-05-02 23:26經濟日報 記者張義宮╱即時報導

冠捷科技集團(TPV)總裁宣建生提倡「海峽夢」、實踐關愛與融合，今年邁入第六個年頭。今日在新北市中和區開啟以「揮愛。寶島」為活動主題，邀請來自福建福清崇文小學、廈門翔安區第二實驗小學師生們，自4月29日抵達台灣分別走進新北市中和國小、台北市永樂國小校園，進行為期七天的遊學互訪交流暨關愛與融合活動。

今年冠捷科技集團2018關愛與融合活動「揮愛。寶島」，特別選在冠捷總部落戶的中和區開啟兩岸小學樂樂棒球友誼賽，參與此活動的學校分別有 : 福建福清的崇文小學、廈門翔安區第二實驗小學、以及台灣新北市中和國小、台北市的永樂國小、鄧公國小、市師附小，兩岸六校共計超過150名師生。

邀請大家走出教室以球會友，一起用運動強身健體，在陽光下、球場上揮灑汗水，並為場上參賽的小選手們加油打氣。比賽現場每位小小選手們投注所有精神，將目光集中在那顆橘黃色的樂樂棒球，依照平日的練習與教練的指導戰術，全神投入在比賽的緊張氛圍中。比賽不論輸贏著重的是運動家精神與交流，在裁判吹出比賽結束的哨音下，球場上滿滿是孩子們的歡喜笑聲，這就是TPV搭建的兩岸橋、海峽夢，讓兩岸的師生藉由交流活動，彼此教學相長並獲得充實愉快的生活。

冠捷科技集團黃秀娟副總裁表示，樂見兩岸未來主人翁與教育界精英在這裡進行教育課網與文化的碰撞，助力彼此互相成就。也期許為孩子們植下關愛與融合的種子，收穫明媚的希望。

2018冠捷盃兩岸小學樂樂棒球友誼賽，經過選手們在球場上一番拚鋸後，成績如下， 最具奮戰精神團隊獎 : 廈門翔安區第二實驗小學。最佳團隊默契獎 : 福州市福清崇文小學。殿軍隊 : 市師附小。季軍隊 : 台北市永樂國小。亞軍隊 : 新北市中和國小。冠軍隊 : 新北市淡水鄧公國小

冠捷提倡實踐關愛與融合， 舉辦兩岸小學樂樂棒球友誼賽。(圖：冠捷提供)
冠捷提倡實踐關愛與融合， 舉辦兩岸小學樂樂棒球友誼賽。(圖：冠捷提供)
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冠捷科技集團2018關愛與融合活動「揮愛。寶島」，選在冠捷總部落戶的中和區開啟兩...
冠捷科技集團2018關愛與融合活動「揮愛。寶島」，選在冠捷總部落戶的中和區開啟兩岸小學樂樂棒球友誼賽。記者張義宮／攝影
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冠捷科技集團(TPV)總裁宣建生提倡「海峽夢」、實踐關愛與融合，今年邁入第六個年...
冠捷科技集團(TPV)總裁宣建生提倡「海峽夢」、實踐關愛與融合，今年邁入第六個年頭。(圖：冠捷提供)
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