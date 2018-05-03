大師論壇／鄭貞茂：發展綠色經濟 官民動起來

2018-05-03 02:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會副主委鄭貞茂。 分享 facebook

金管會副主委鄭貞茂表示，為因應氣候變遷、協助實體產業轉型低碳發展綠色經濟，並鼓勵民眾綠色消費與生活，各方面都需要國際社會與公、私部門的資金協助與投入。

經濟日報透過重量級國際學者、開拓台灣社會視野的「2018大師智庫論壇」，今年邀請諾貝爾和平獎得主─德州農工大學講座教授馬考（Bruce A. McCarl）來台，在我國全力推動綠色經濟的此時，別具意義。鄭貞茂並將擔任圓桌論壇的會議主持人。

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論壇訂5月18日（周五）於台大醫院國際會議中心舉行，由經濟日報與中華經濟研究院、第一銀行共同主辦，國泰金控、中技社為協辦單位，行政院副院長施俊吉也將蒞會致詞。

鄭貞茂說，基於金融體系在實現環境保護與促進經濟永續發展，扮演重要角色，金管會積極研議政策工具，協助營造國內有利發展綠色環境的生態，並鼓勵金融業以其資金中介者角色推動發展綠色經濟。

他期望金融機構落實赤道原則精神、責任投資、永續保險原則等自願性準則，在其融資與投資等業務中，要求並促進有資金需求的個人或企業，在使用資金與資源同時，能兼顧社會、經濟、環境的均衡發展，創造金融、實體產業與社會環境三贏局面。

金管已積極循序推動綠色金融，包括鼓勵本國銀行對綠能產業辦理授信，到2月底止，國銀對綠能科技產業放款餘額為1兆737億元。

為導引資金促進永續發展，金管會也在資本市場推動綠色債券及永續指數。到3月底綠色債券已有13檔，發行規模約373億元，市場持續成長中。

並鼓勵保險業資金投資綠能產業，包含透過私募股權基金、創投、創投管顧等，間接投資綠能產業，到2月底止，保險業以購買有價證券及專案運用方式，投資綠能科技產業分別為6,789億元及45億元，合計6,834億元。

到3月底止，金管會已核准四家保險業投資六家再生能源電廠，金額約56.82億元。未來也將持續透過金融研訓院等金融周邊機構辦理相關課程，培育綠色金融人才，以利金融業取得資訊、瞭解綠能產業特性，據以評估風險控管及審核機制，進而提高投融資及承保意願，並有助綠色金融商品發展。本次論壇免費參與，有興趣的民眾，可參考議程表下方的資訊，盡快報名。