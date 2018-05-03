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連鎖效應／跨國開店 掌握三要素

2018-05-03 05:24經濟日報 李培芬

在台灣品牌赴美開店的熱潮中，反向舉個美國來台開店的案例，相信會是一面鏡子。

從加州Cupertino市起家的Alexander's 牛排館跨海來台開店，雖說創業者具有台裔背景，但Alexander's 最出色的菜品，是以日本各地和牛做為食材的熟成牛排，定位為高檔日式牛排，曾獲米其林一星的評價，在舊金山灣區華人中頗有口碑。

2015年10月Alexander's 牛排館來台展店，2017年5月份就黯然退場，僅維持了20個月。這家美國知名餐廳，選址在台北敦南商圈鄰近誠品，這可說是台北餐廳的一級戰區，向以高價著稱的Alexander's 因價益比（Cost/Performance）不高，慘遭滑鐵盧，只留下網路上一片負評，與美國普遍好評形成強烈對比。

Alexander's 的失敗不在「貴」，而在不夠「瞭解」市場。

台北中高檔牛排館，可概分三大類型，首先是台式經典，代表品牌有亞里士、紅屋、洋蔥、總督等，經營均超過25年；其次是特色套餐組，也可說是牛排館中的中生代，代表品牌有王品、聯一等，以及第三類型熟成牛排組，從熟成牛排教父鄧有葵主廚系列餐廳，到五星級飯店的牛排館，特點在於熟成技術的掌握，熟成室成為餐廳中的一道風景線。

牛排館三大類型也可說是三個世代，每十年台北牛排館就會再進化，當然隨之而來的就是價格更上層樓，每一類型相對於之前的，都要貴上50%，只要能貴得物超所值，還是能挑戰顧客心中的「價格屋頂」，三類型三世代牛排館的例子，印證市場不怕貴而怕不好。

但美國來的Alexander's只看到台北熟成牛排的市場風潮，卻一點也不了解台北牛排館行業的演進與生態，當其以一種貴就是好的高傲姿態進入市場，惡評如潮終至鎩羽而歸！

跨國經營之前，必須先做市場調查，先行者或在位優勢者是最好的老師，還要掌握行業的過去與現在，從過去演變鎖定主要的業者，再從其定位的客群與呈現的型態，用以建立進入市場的參考指標，透過區域、商圈丶顧客、價格和經營型態為經，再以店舖三要素（人、商品、氛圍）為緯，經緯交織瞭解行業的全貌：

一、人：區域代表規模、商圈決定風格、顧客需求價值、價格確認競爭格局，而業務型態則連動著經營能力，以上五項綜合出一個商業模式對團隊人力資源的要求，先有團隊才有事業，沒有企業例外。跨國經營先掌握行業整體人才素質至為關鍵。

二、商品：當顧客群體，也就是所謂消費者畫像與輪廓愈發清晰之時，商品最後的包裝才能確定，同樣賣運動鞋，賣給運動員和學生的並不相同；同樣賣咖啡，賣給商務人士和家庭用戶也不相同，顧客決定著商品最終的形象。而在海外營運時也必須先瞭解顧客的態樣。

三、氛圍：現代商業消費者購買的，往往並不是商品本身，而是其代表的功能、形象或利益，狹義的氛圍是連鎖店所呈現的店格與質感，廣義的氛圍則是品牌所塑造的風格與形象，對連鎖店而言，立地就是最好的行銷，本身風格的營造，也會吸引同頻的客群。

跨國開店要成功，市場調查要充分，否則盲目喊進，硬著陸的結果，傷害最大的還是品牌。

（作者是行政院就業安定基金委員/社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

台開舊金山

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