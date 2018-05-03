藝術治富／藝術金融的內在價值

2018-05-03 05:24 經濟日報 劉宴伶



進入2018年以來，本專欄探討到藝術金融的議題，似乎有愈來愈明朗、愈來愈直白的趨勢。此前三期專欄，我們都已正面揭露了，一個正規合規的藝術金融業務，其可能的相關著墨（deliberations）與考量（concerns）。

這樣做的原因是，一方面藝術金融的發展是無可規避的時代趨勢，走向高價交易的藝術市場，提供獲利的履約保證機制勢在必行。

二方面是，截至目前為止，全球金融機構與藝術機構在藝術金融項目上的嘗試與努力，大多難以持續，成功的案例充其量僅能稱為曇花一現的特殊情況，缺乏得以大量複製與普惠施行的標準應用準則，例如英國的鐵路基金介入藝術投資。

更多的藝術基金實驗過程，其實多以私募（Private Equity, PE）型態去做為、並以失敗且基金主權者互告興訟為結局，許多國際經理人（包括筆者）就算知悉內幕，基於職場高度與商場倫理，當然也不願多談。別人賠錢互訟已很不開心，怎忍心再去多做談論、乃至援引為失敗案例。

況且他們都是很有威望的基金業者與藝術業者，縱使是我們自己當初跳下來做、用相同的商模去兌現，結果也不會比他們好。既然找不到失敗言論的建設性意義，就別再高談闊論吧。

所有金融的本質，是在於總價與租金的對應探討，總價是融資金額、租金是利息支出，以微積分模型來說明，金融是總面積與斜率的對應關係，每增加一個時間單位、所必須付出的利息代價、或說所必須獲得的利息收入。

關於獲利率與出場時機的評估，也是在於給定既有交易條件無限延伸時、哪一個時間截點的獲益成長率（斜率）最大，例如大家常聽到的效率前緣（Efficient Frontier），就是這類投資學的應用模型。

而這一切的一切，包含藝術金融，其計算基礎，並不是天經地義、本然如此的。

金融交易的前提架構—時間，時間是由上帝創造。而至於利率，利率是後天的人為控股公司所設計、由國家治理集團所保護與貫徹。所以你向銀行借錢不還，國家司法力量便要介入、貫徹債權主義。

換言之，金融體系與貨幣體系的「內建力量」（intrinsic power）或說「內在價值」（intrinsic value）其實是漫長的政治宗教銀行組織的對話與交戰歷程。

這個金融體系內建價值的建構過程，並不是平鋪直敘地。幾百年的發展過程中，一度激烈爭執、交互撻伐。

（作者是《ART N FORTUNE》創辦人暨執行長）