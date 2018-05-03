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策略行銷／單霽翔 用科技活化北京故宮

2018-05-03 05:24經濟日報 林宸誼

從以往高高在上，到如今文創產品一年銷售額超過人民幣10億元，600歲的北京故宮現在已走入了更多大陸年輕人的生活，背後推手就是北京故宮博物院院長單霽翔，他以文化與科技，讓600歲的北京故宮活起來。

央廣網報導，單霽翔表示，人們過去經常看博物館，但作為普通觀眾到博物館，其實很多東西是看不懂，或是沒有人給他們詳細介紹。

挖掘文物藏品內涵

他指出，例如講解員只介紹這件文物很珍貴、很獨特，但究竟珍貴在哪、獨特在哪？所以今天博物館要講故事，才能吸引更多年輕人走進博物館，透過文物瞭解背後的故事。

單霽翔表示，「國家寶藏」這個節目播出後，全大陸九個博物館觀眾平均增長了50%，其中70%以上都是年輕人。

新華視點報導，作為故宮博物院第六任院長，單霽翔被外界尊稱為故宮「掌門人」，但他自己一直自稱為「看門人」。

2012年就任北京故宮博物院院長後，單霽翔和他的秘書走遍故宮9,173間屋子，秘書負責拍照，而單霽翔負責記錄，這一趟他花了整整五個月才走完，腳下穿的布鞋，磨破了20多雙。

剛成為院長時，被問到「新上任有哪三把火？」單霽翔幽默回答：「自己一把火也沒有，因為故宮最怕火。」

以往大陸對文化創意產品的概念，是把人們認為精美的一些文物複製，然後放在那，很少有人買，他說：「今天我們研究人們的生活，研究年輕人的生活，他們生活中需要什麼我們製作什麼，製作過程中一定要把文物藏品的內涵挖掘出來，與人們需求相結合，這樣的文化產品人們才喜歡。」於是朝珠成了耳機、雍正御筆題上了摺扇、頂戴花翎成了帽傘、紀曉嵐與和珅成了Q版擺設。

行銷手法別出心裁

對於自家文創產品在故宮淘寶販賣，他的推銷手法也讓人眼前一亮：「大家別買故宮出的行李牌，因為太好看用一次都得丟。」

然而面對科技，傳統文化又該以何種態度與未來相處？單霽翔表示，文化加科技就是北京故宮目前努力的方向，於他而言科技是保護文物、傳播文化的好手段。

他認為，科學技術迅速發展，對於文化遺產保護來說是一個手段，透過科技力量解決過去不能解決的問題，例如人們參觀時需要各種講解，所以自動講解器共有40種語言，這樣人們能透過科技手段更多的解讀文化遺產。

呈現深層文化要素

而文物修復，故宮建立的故宮醫院就是要用科學的手段，利用新技術對文物病情進行診斷，這些手段使得文物修復變得極其精細。

單霽翔表示，對於文化傳播方面，今天要用網路、數位和多媒體技術，更好地傳播文化，人們透過數位技術在家裡觀看故宮展覽，透過大量製作數位博物館，可以不接觸文物本體而瞭解博物館文物背後的故事，這些文物仍然很好地保存，同時人們更深刻的瞭解文物的故事、內涵，讓深層次文化要素能夠得到呈現。

接下來他希望北京故宮文物的展出數量能夠翻倍增長，「故宮文物藏品品質高、數量多，我們現在能夠展出的文物只占2%左右，希望這個數字在今後兩年能擴大到5%，在故宮博物院建院100周年（2025年）時，能有10%以上的文物展出，這是我們的目標，努力的方向。」

單霽翔透露，目前北京故宮博物院新館的選址和設計都已基本完成，年內將正式動工，爭取三年後正式開館，那將是科技與文化最好的交融呈現。

北京故宮博物館

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