地王林堉璘之子林鴻森：七年內讓市場認同凱越

2018-05-02 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



4月30日「敦南安和公辦都更案」最優申請人由寶紘建設出線，讓市場驚呼連連；據悉，該公司就是由宏泰集團創辦人林堉璘么子林鴻森所主導；林鴻森今日在記者會指出，該案是與母親邱寶慧旗下的寶紘建設合作，拿下「敦南安和公辦都更案」最優申請人。

林鴻森表示，凱越建設是父親林堉璘在1998年就已成立的建設公司，直到去年宏泰、宏盛所組成的專業開發團隊進駐，公司正式開始運作，加上寶紘建設一直希望有穩定收益型的商用不動產開發，因此全案由寶紘擔任申請人、出資人，凱越建設進行建案規畫、專案管理等實際執行面。

林鴻森強調，凱越建設定位精品路線，產品將以精緻、品味為考量，不走大量推案路線，未來每年至少會有一筆新案推出；雖然凱越建設的品牌，目前市場還不熟悉，不過他會努力與團隊做出實績，並訂下目標－七年內要讓市場知道並認同凱越建設品牌。