地王林堉璘之子林鴻森：七年內讓市場認同凱越
4月30日「敦南安和公辦都更案」最優申請人由寶紘建設出線，讓市場驚呼連連；據悉，該公司就是由宏泰集團創辦人林堉璘么子林鴻森所主導；林鴻森今日在記者會指出，該案是與母親邱寶慧旗下的寶紘建設合作，拿下「敦南安和公辦都更案」最優申請人。
林鴻森表示，凱越建設是父親林堉璘在1998年就已成立的建設公司，直到去年宏泰、宏盛所組成的專業開發團隊進駐，公司正式開始運作，加上寶紘建設一直希望有穩定收益型的商用不動產開發，因此全案由寶紘擔任申請人、出資人，凱越建設進行建案規畫、專案管理等實際執行面。
林鴻森強調，凱越建設定位精品路線，產品將以精緻、品味為考量，不走大量推案路線，未來每年至少會有一筆新案推出；雖然凱越建設的品牌，目前市場還不熟悉，不過他會努力與團隊做出實績，並訂下目標－七年內要讓市場知道並認同凱越建設品牌。
凱越建設總經理林振成表示，今年凱越建設將有兩筆成屋新案將釋出，合計總銷逾百億元，其中「海上皇宮」預計5、6月登場，「天藝」也將在今年面市，該案已售達六成，仍有5、60億元可對外銷售；另外三重重陽重劃區的土地可望整合達近600坪面積，計畫明年推出。
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