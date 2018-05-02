AM+改裝套件沛斯可產品齊全出貨快

2018-05-02 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭永樂 ╱即時報導



沛斯可致力於製造汽車售後服務零配件產品包括塑膠零件、金屬部品及其他各類汽車零組件。依據汽車零件市場的需求與變動，提供完整、齊全及符合市場期待的售後零組件。長時間投入AM市場的耕耘，確實掌握買主採購動態以及市場需求，進而延伸提供買家更多元的產品服務，在改裝套件逐漸成型的趨勢，2011年導入汽車改裝套件研發生產。完成進入AM及改裝件部品雙軌並行的全球銷售模式。

行銷部經理陳瑋倫表示，從原圖設計、模具開發、生產製造一貫式作業，每年開發100套以上模具，開發速度快，各式產品齊全，占地6,000坪的倉儲設備，可以在21天內提供70%的貨品，28天完全出貨，滿足快速供貨的需求。

沛斯可非常看好中東市場，在沙烏地有客戶，已經連續參加很多屆的杜拜汽配展，透過展覽可維繫和客戶的關係，協助客戶解決產品問題及開發新產品，提供產品服務有：汽車保險桿及配件、飾條、下護板、內規板、葉子板、水箱護罩、水箱架、頭燈、尾燈等。對於未來汽車零配件以及改裝車套件的發展深具信心，尤其在改裝套件部品，原料比照原廠，改裝產品精密度與密合度是最高等級，都是實車安裝，主要經營歐洲和北美高級車系，具有高階安裝技術交流整合的能力。