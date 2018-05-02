晟茂強攻大卡車油封 獲中東買家青睞

2018-05-02 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭永樂 ╱即時報導



晟茂精密密封元件是提供原廠車輛系統零件油封產品的製造商，通過ISO／TS 16949：2002品質認證，將於9月通過IATF16949，研發超過數十萬種模具，提供給客戶最好的品質、效率及具有競爭力的價格。

晟茂精密具有從產品設計、繪圖、模具製造、膠料混煉、樣品動態測試至成品所有製作過程的掌控能力。生產的油封產品包括刮塵油封、引擎修配包、引擎恆溫閥、汽門油封、車輪轂油封、農機油封、雙材質油封、織布油封、避震器油封、端蓋油封、軸面油封、華司油封等，產品多元，應用廣泛。

業務經理魏美讚表示，晟茂研發部擁有CADKEY 3D的設計能力，使用Cadkey、Cadkey Solids及Fastsurf程式，直接連接在CNC程式上使用surfcam及mastercam程式，設計客戶的產品。

此特點在更精密的公差內會有更好的密封效果，並為客戶節省更多的成本，在模具設計分析是必要的情況下，提供有效能的軟體，協助產品設計以避免潛在的問題發生，改善生產製程順暢及完成客戶的設計為重要優先考量，同時為確保與客戶溝通順暢，能透過網路，以DXF、SAT、STL GE3、step、x_t、x_b、and CADKEY的檔案格式傳輸，進行設計上的討論。

晟茂精密已是世界級一流密封元件大廠，已連續第四年參加杜拜汽配展，此次主打大卡車油封，魏美讚說，中東買家主動詢問度高，在中東地區已有固定客戶。