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台北挺社企加碼 今年輔導媒合將增至15家

2018-05-02 14:08聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

台北挺社企進入第四年，台北市產業發展局局長林崇傑今（2）日指出，今年將擴增輔導媒合的社會企業家數到15家，結合輔導獎勵金與社企優惠融資，讓社會企業可以結合政府的資源力、擴大社會影響力，回應市場力。

林崇傑表示，社會企業運用商業模式解決特定社會或環境問題，是介於企業與非營利組織間的新型態組織，不僅是優化社會整體環境的良好解方，也是產業創新的重要指標。

北市產發局自104年至今，已輔導30家社企團隊，受輔社企共獲得4800多萬補助；同時，北市社企融資專案與國泰世華銀行合作，提供1.65%的優惠利率，完訓的社企即具申貸資格，最高800萬，目前共有5家社會企業，成功核貸共2900萬融資 。

他舉例，打造憨兒共創計畫的點點善，與人生百味共同進行天賦城市募資計畫，成功募資逾百萬元；在企業CSR資源分享的案例中，德國騰德姆斯公司以見長的品質檢測技術，與志命於土地友善、永續農業的元沛農坊在產品檢測層面上有進一步的合作，創造共利。

林崇傑說，依據104至106年間的輔導經驗，今年擴大輔導家數，以聯合國永續發展目標（SDGs）作為徵選主軸，預計遴選出15家社企團隊，並委由KPMG社會企業服務團隊擔任輔導育成教練，依其需求量身訂做輔導方案，透過品牌行銷、商業模式調整、財務會計、業務開發、內稽內控等面向，提供客制化輔導，力求社企在發展路上走得更加穩健，持續發揮社會影響力。

點點善創辦人，職稱是「用心人」的葉文宏指出，今年將推出「天賦城市4號車」，改變街賣的形式，讓社會看到街友的改變。合作的人生百味執行長阿德說，希望讓國外旅客也能體驗台灣的「貧窮文化」，發揮不同的創意，共創善的產業鏈。

點點善接受北市社企輔導期間發起「天賦城市」計畫支持街賣者改造行動，打造電動街賣車...
點點善接受北市社企輔導期間發起「天賦城市」計畫支持街賣者改造行動，打造電動街賣車，不只義賣，還提供WiFi、充電、愛心傘等公共服務。記者黃昭勇／攝影
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台北挺社企今年將擴增輔導家數，北市產發局長林崇傑（前中）、安侯建業會計師陳富煒（...
台北挺社企今年將擴增輔導家數，北市產發局長林崇傑（前中）、安侯建業會計師陳富煒（前右）、騰德集團執行副總洪誠孝（前左）與受輔導社會企業共同宣傳計畫。記者黃昭勇／攝影
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