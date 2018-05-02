親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

評／鼓勵更多技職生參加技能競賽，然後呢？

MLB／震撼彈？ 美媒爆料一朗打完本周就退休

進口車到港數降 4月車市月減12.2%

2018-05-02 08:56中央社 台北2日電

3月台灣車市在進口車大量到港下，衝出3.9萬台的佳績，不過4月回落到平常水準，在進口車掛牌數月減14.6%壓低整體銷售下，4月新車掛牌數3萬4458台、月減12.2%。

和泰車協理劉松山表示，國產車4月銷售與3月相差不大，反倒是進口車受到到港數量不如3月的影響，4月新車掛牌數降至3.4萬台，預估5月台灣車市規模可望回溫至3.7萬台水準。

雖然出現月減超過一成的狀況，但實際上台灣4月車市表現仍優於去年同期，年增約1.3%；累計1至4月新車掛牌數14萬8619台、年增4.9%，依舊優於車商預期。

進口車到港數減少，也直接衝擊全進口品牌的銷售表現，賓士(Mercedes-Benz)、馬自達(Mazda)、凌志(Lexus)單月衰退都超過2成，福斯(VW)、BMW較3月的衰退幅度也有一成左右，SUZUKI則在Swift、Vitara單月交車量雙雙突破300台挹注下，成為唯一逆勢成長的品牌。

本土品牌納智捷(Luxgen)在U5、U6兩大暢銷運動休旅車(SUV)逐漸退燒下，4月單月銷量雙雙跌破300台，反觀本田(Honda)CR-V穩住國產SUV霸主地位，單月賣出1789台，還贏過豐田(Toyota)常勝軍RAV4，成為最暢銷的SUV。

本田也在CR-V、HR-V熱賣帶動下，今年1至4月銷量達1萬3173台、年增29.3%，擠下日產(Nissan)排名第3；值得注意的是，賓士前4月已經賣出1萬台新車、年增8.6%，也代表進口車勢力確實逐步進逼，對國產車造成莫大壓力。

進口車新車

相關新聞

哪裡是終點？ 媒體代理商的轉型之路

2018-05-02 08:56

台塑敦北總部都更 市值估828億

2018-05-02 00:47

許勝雄 推動地球心靈文化節

2018-05-02 01:12

北車美食街 經營權搶手

2018-05-02 01:12

國際餐飲巨頭 登台搶市

2018-05-02 01:12

夏季競賽…汽車業者大方送

2018-05-02 01:11

車市踩油門 前四月掛牌成長

2018-05-02 01:11

創業之星11日決選 開放觀賽

2018-05-02 01:06

陸資違法投資大同 持股出清

2018-05-02 00:59

策略經營／完善流程 滿足顧客需求

2018-05-02 00:06

智慧經營／周輝啟…行腳式投資 掌握趨勢

2018-05-02 00:06

上班卒仔照子放亮／專業素養

2018-05-02 00:06

財經觀點／自駕車進展崎嶇 台灣如何超越

2018-05-01 23:16

除了星宇 近半年還有這兩家航空公司獲准籌設

2018-05-01 16:48

離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44

中保總裁林孝信談轉型 「先把員工的困難攬下來」

2018-05-01 08:02

從社會變遷看台灣房地產大未來

2018-04-30 08:37

豪覓當「星探」 幫新創公司找伯樂

2018-04-29 00:04

千億地產王林陳海 靠「猴群管理」跨界壯大

2018-04-27 09:41

全聯搶開社區藥局 正中「高齡台灣」的痛！

2018-04-27 09:33

是什麼讓隋棠加班當小編？ 服飾電商強強聯手激出10%淨利

2018-04-27 08:57
看更多

熱門文章

莫名多筆12萬摩鐵收入 妻疑夫：體力好兼差？

2018-05-01 14:56

公務員的退休金要不要扣稅？ 銓敘部報你知

2018-05-01 21:57

台灣人買產險5特色 為何火險讓業務恨得牙癢癢？

2018-05-01 10:00

離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44

台積電南京廠16奈米量產 只花20個月

2018-05-02 00:24

自然人憑證申辦系統傳當機 民怨：等了快2小時

2018-05-01 15:45

綜合所得稅開始申報 國稅局湧現人潮

2018-05-01 11:04

美中貿易戰 燒旺虛擬貨幣、挖礦供應鏈

2018-05-02 00:58

台塑敦北總部都更 市值估828億

2018-05-02 00:47

多明尼加斷交 新日光：電廠營運不受影響

2018-05-01 12:34

勞動節報稅大爆滿 報稅人自嘲：太愛國

2018-05-01 16:21

影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了

2018-05-01 15:55

報稅首日人潮多 稅官：早報稅、早安心、早退稅

2018-05-01 17:47

影／五一勞動節報稅去！稽徵所人潮滿滿

2018-05-01 17:51

台PET樹脂傾銷 美商務部初裁確認

2018-05-01 23:45

敬鵬平鎮廠停工 16時重訊說明

2018-05-01 14:52

六都4月交屋潮少了 新北交易量最大

2018-05-02 06:34

牌照稅交了沒？ 5月2日前繳交免罰

2018-05-01 17:38

敬鵬：平鎮部分停產 P5廠已復工

2018-05-01 16:13

到高雄國稅局報稅 這幾天有加班服務

2018-05-01 17:31

除了星宇 近半年還有這兩家航空公司獲准籌設

2018-05-01 16:48

蔡崇信：貿易戰將對美國工業造成最大損害

2018-05-01 21:25

台塑員工議論 總部可能永久遷移內湖

2018-05-02 00:47

多明尼加斷交 貿協：8月拓銷團如期出發

2018-05-01 13:44

科技轉亮點 聯發科最感熱

2018-05-01 13:34

買氣升屋主沒變硬 高雄15區賣壓全下降

2018-05-01 11:57

中嘉又喊賣 土洋聯盟搶標

2018-05-02 00:49

比特幣擺盪交易量腰斬 中小型礦工退場

2018-05-01 13:34

美鋼鋁稅豁免 我仍落空 歐盟再延30天

2018-05-02 00:19

逾百歲電廠老當益壯 年供千戶用電不退休

2018-05-01 11:27

轉帳提款出狀況 王道銀行：問題已解決

2018-05-01 20:45

挖礦族 不確定性升高

2018-05-01 13:34

車電晶片新藍海 台廠商機來電

2018-05-01 13:34

陸搶市 台顯卡、主板廠迎戰

2018-05-01 13:34

綜所稅申報 首日17.7萬餘件完成申報

2018-05-01 21:07

八公股銀衝獲利 深耕美國

2018-05-02 01:19

Mac報稅不卡了 實測5分鐘內可完成

2018-05-01 17:08

美元背後的經濟戰 謝金河：此時當然買美元較有勝算

2018-05-02 09:09

金控法說起跑 玉山先發

2018-05-02 01:19

台積電南科廠復育螢火蟲 復育3年有成

2018-05-01 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top