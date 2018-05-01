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國產署都更戶每坪破百萬 房仲：待市場考驗

2018-05-01 20:48中央社 台北1日電

國產署近日公告位於台北市羅斯福路的「耕曦」都更分回戶招摽案，共達44戶，每坪平均單價破新台幣百萬元，房仲業者認為與市價差不多，缺乏吸引力，未來恐走上降價求標一途。

財政部國產署公告招標位於台北市大安區羅斯福路三段的「耕曦」都更分回戶，將在5月28日開標，本次總共標售44戶，是國產署歷來單一都更分回建案中戶數最多的一次，其中有40戶為住宅，分別位於4樓至13樓、15樓至18樓、21樓至24樓，依樓層高低而有不同售價，面積含公設為28.23坪至61.94坪，標售底價為3150萬至8100萬元，換算每坪單價達104萬元至135萬元。

至於剩餘4戶為1樓店鋪，面積含公設約35.39坪至50.53坪，標售底價約6190萬元至1億2160萬元，換算每坪單價約在164萬元至240萬元。

國產署表示，公告招標的「耕曦」都更分回戶，地點鄰近國立台灣師範大學、古亭國小、古亭捷運站等，位處精華地帶，且為小坪數、低總價規劃。相較於曾流標多次、位於台北市中正區的「千荷田」都更分回戶多屬大坪數、高總價，應較容易獲得青睞。

但房仲業者指出，近年房市回檔，這次國產署標售底價，已趨近於市價，吸引力恐不足，尤其每坪單價已超過百萬元的心理關卡，要順利標脫恐不容易，流標機率仍高，可能會走上與過去幾個都更分回案如中山區「東西匯」、中正區「千荷田」同樣「降價求標」的路。

國產署都更

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