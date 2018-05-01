南科先進製程再生水工程 營建署盼8月開工

2018-05-01 20:48 中央社 台北1日電



台南科學園區先進製程供水問題受矚，營建署今天說，台南市永康水資源回收中心的放流水回收再利用統包工程，5月公開招標，投入新台幣26.4億元，期望能在8月開工。

營建署預估，109年7月底前可提供每天8000噸再生水，給台南科學園區高科技產業製程用水使用。

台積電晶圓18廠落腳南科，政府承諾會穩定供應水電，因而提出運用再生水方案，各界也相當關注南科用水情形。

攸關台南科學園區供水，營建署辦理台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用統包工程，已經在4月23日提供招標文件公開閱覽。

營建署今天表示，希望藉由提供這項計畫執行方式及內容雙向溝通管道，順利達成5月上網公開招標，8月開工的預定目標。

若招標與工程順利，營建署表示，預計109年7月底前提供再生水每天8000噸，到112年，再生水量可提升至每天1萬5500噸。

營建署解釋，依行政院核定的「公共污水處理廠放流水回收再利用推動計畫」中，台南市永康水資源回收中心放流水回收再利用，就是設定提供給台南科學園區高科技產業製程用水使用，總建設經費約新台幣26.4億元。

營建署表示，目前已趕辦完成計畫招標文件，為利計畫推動及相關產業踴躍參與，除在3月6日辦理標前說明會，再於4月23日至5月7日辦理招標文件公開閱覽。（編輯：林沂鋒）