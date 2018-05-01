影╱報稅撲空 要報稅才知道稽徵所搬家了

2018-05-01 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全台新北市人口最多，尤其永和、中和區人口最密集。今天是報稅首日，一早中和稽徵所就擠滿報稅民眾。不過，許多中和民眾今天要報稅，跑到舊址撲了空，才知道中和稽徵所搬家了。也因為詢問電話太多了，導致中和稽徵所不僅報稅櫃臺，連電話都塞爆。

中和稽徵所主任馬嘉駿表示，中和稽徵所去年底搬遷，已經多方宣傳，無奈還是有很多民眾不知道，向跑錯地方的民眾致歉。過去報稅期間，因空間問題，中和稽徵所天天都擠滿人潮，要跑好幾處才能完成報稅，新大樓空間比較大，可以提供「一站式」服務。

馬嘉駿表示，北區國稅局在各分局、稽徵所及服務處都設立申報輔導教室，提供網路報稅一站式服務，申報動線採「一站式單一窗口」服務方式，民眾僅需抽一次號碼牌，同時提供「健保卡註冊」、「查調所得、扣除額」及「網路申報」的全方位服務。

北區國稅局表示，為提供民眾行動服務，本局轄區公所除因與國稅局合署辦公(汐止、瑞芳、七堵)、鄰近國稅局(板橋、信義、花蓮、淡水、竹東)或都會區交通便利(中和、永和、基隆地區、新竹地區)等原因未協助辦理外，其餘地區79個公所均提供所得稅申報服務。