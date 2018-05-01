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離岸風電遴選揭曉 法人：世紀鋼及中鋼具商機

2018-05-01 10:44經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

經濟部公布離岸風電遴選結果，根據法人評估，因目前台灣水下基礎組裝廠商興達海洋基礎（中鋼持股100%，中鋼機械及中鋼構為供應鏈一環）及世紀離岸風電（世紀鋼持股65%）僅有2家，7家風場得標商（WPD、沃旭、CIP、上緯、NPI、中鋼及台電）未來水下基礎組裝仍得供應倚靠世紀鋼（9958）及中鋼（2002）。

台新投顧表示，目前英、德累計裝置量達12.2GW，佔全球18.8GW的64%，發展成熟，而越南、日本、南韓、美國及台灣正要起步。根據GWEC統計，2011~2017年全球累計裝置年複合成長率（CAGR） 陸上為+14.2%、離岸+28.8%。根據美、中、越、日、韓等國政策目標，至2030年風電離岸累計裝置量CAGR將達+20%以上，依照台電用電需求計畫，台灣目標5500MW（5.5GW）將創造約8,000億元~9,500億元商機。

原先預計台電取得1200MW、上緯投控（3708）取得900MW+378MW，力麗（1444）600MW，中鋼300MW，實際上，結果公布上緯378MW低於預期、台電300MW低於預期、中鋼300MW符合預期，力麗未中選。合計台資取得978MW，佔核標3836MW，共25.5%，低於原先預期之61%。

台新投顧表示，上緯核標數量低於市場預期，預計海鼎風場將再參選競標，以目前來看，剩餘容量為1664MW（5500MW-738MW-3098MW），預計海鼎風場可至少再得一塊風場。

中鋼構離岸風電

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