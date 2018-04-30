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北市住宿旅客數再創新高 自由行占比將近七成

2018-04-30 20:47經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

臺北市政府觀光傳播局今天表示，台北市雖然住房率下跌，但臺北市旅館住宿人次再創新高，去（2017）年超過1,625萬，較前（2016）年增加6.67%，另外觀光旅館自由行旅客將近七成，亦較三年前大增6.57%，顯示臺北市已成自由行首選之都。觀傳局長陳思宇說，未來將加強串聯北市大型活動及周邊商圈，強化各景點吸客力，帶動北市旅遊人次。

依據觀光局旅宿網統計資料，去年臺北市旅館住宿人次達1,625萬5,442人次，較2016年增加101萬6,193人次，增比6.67%。相較2014年觀光旅館自由行旅客佔比63.23%，2017年自由行旅客佔總人數69.8%，增幅高達6.57%。業界看好臺北市觀光熱潮，去年臺北市新開一般旅館家數45家、房間數3,067間，使得一般旅館住房率微幅下跌1.6%來到64.2%，歸根究柢在於旅館已供過於求。

至於景點參觀人次統計方面，部分景點是因統計方式改變致人次減少，如中正紀念堂自2017年3月起僅計算入堂人次而不計算入園人次、龍山寺自2017年6月減香減爐不再提供統計人次，而如北投溫泉博物館、西門紅樓等景點則因施工故無法開放參觀，至國父紀念館則因陸客關係而受影響。

但在自由行比例激增的情形下，臺北市景點參觀人數也產生了板塊挪移，旅客愛去的景點人數也不斷攀升。包括近兩年捷運西門站旅客人次每年增加超過50萬人次，去年旅運量創下新高達2,709萬人次m

依據觀傳局去年底在西門町進行旅客調查得知，進出捷運西門站者有76.6%是以觀光旅遊為目的的遊客，其餘則為上班、上課或附近居民；外籍旅客佔41.6%，分別來自東南亞(17.7%)、港澳(8.9%)、中國大陸(3.7%)、日本(2.6%)及韓國(2.6%)等地區。前往大稻埕、北門景點的捷運北門站去年總旅運量亦創新高，較年成長32%來到366萬3,557人次；而上個月（3月）的月旅運量亦寫下新紀錄，達到37萬6,602人次，是三年前的2.21倍。

隨著廉價航空興盛、網路訂房風行，臺北市已成自由行首選城市；今年4月5日日本旅行業協會(JATA)針對各家旅行業者職員調查日本民眾黃金周(4月28日至5月6日)海外旅行首選，臺灣領先群雄奪冠，JTB、HIS等大型旅行社更強打臺北遊程。觀光傳播局表示，未來仍將持續依據旅客旅遊型態改變，加強新興景點行銷，同時提升旅遊服務品質、帶動觀光需求。

觀光自由行

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