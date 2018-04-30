中裕首度單季獲利 張念原接任董座

2018-04-30 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



中裕首度獲利，單季每股賺0.51元。中裕（4147）30日公告首季財報，今年首季稅後純益約1.25億元，每股稅後純益（EPS）為0.51元，這也是中裕成立11年來首度看到獲利數字。

中裕表示，此次獲利數字主要來自於藥品存貨的回沖利益，進一步說，是該公司愛滋病新藥TMB-355（商品名稱Trogarzo）於今年3月初獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）生物製劑藥品上市查驗登記（BLA）核准後，確定該藥物可於美國地區販售，故存貨淨變現價值產生回升利益約1.82億元，屬於其他營業利益。

中裕30日股價續創新高，收在310元，上漲2.5元，在新藥開賣的利多下，市場持續追捧，近日成交量均維持在高檔，單日也有5,600張以上的交易量能，熱度不減。

另外，值得注意的是，中裕30日也公告董事長陳志全因公務繁忙而辭任，由中裕執行長張念原接下董座職務，陳志全今日表示，辭任董事長一職後他仍任董事，這是他個人的決定，與潤泰集團的策略規劃無關，請外界無須做過度聯想。

中裕自取得美國FDA核發的愛滋病新藥TMB-355（即Trogarzo）藥證後，積極投入行銷佈局，5月起，該產品將進入美國市場銷售，而在此之前，夥伴加拿大生技公司Theratechnologies「已對中裕下單」，中裕透露，5月10日將公告營收，屆時即可看到數字。

另外，中裕近期正式買下過去承租的內湖瑞光路辦公室，該公司30日也公告，取得內湖瑞光路不動產，總金額約4.32億元，平均每坪62.8萬元，將作為台北總部營運辦公室及實驗室使用。