年輕世代最愛 華航企業品牌及機上用品雙捷報

2018-04-30 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



中華航空今（30）日表示，再度榮獲《Cheers》雜誌「2018年新世代最嚮往企業TOP 20」，以青壯世代為主力客群的豪華經濟艙產品，近期亦獲《OBH雜誌》國際客艙服務評鑑(Onboard Hospitality Award)「豪華經濟艙最佳盥洗包」獎項，顯現華航在品牌影響力及服務品質精益求精，備受各界肯定。

華航近年來陸續引進新機，積極為航空產業注入全新風貌與嶄新思維。《Cheers雜誌》新世代最嚮往企業大調查迄今已邁入第13屆，今年度對全台各地4,954名準社會新鮮人，進行郵寄問卷調查。

華航表示，為員工提供完善的福利制度與優質的工作環境，連續三年進入前十大年輕人最嚮往企業。根據統計，配合現行航機數量，華航人力最充足的空服、修護等一線單位加總近6千名員工，平均離職率僅約2％。顯現華航善盡企業社會責任，不遺餘力地為員工樹立幸福企業標竿。

此外，為拉近與年輕旅客的距離，華航機上服務用品設計理念從旅客的角度構思，結合環保與文創意向，外殼以大自然色系搭載客艙燈光呈現科技質感，整體設計有如時尚精品，今年度從全球各大航空中脫穎而出，獲頒發「豪華經濟艙最佳盥洗包」殊榮。

國際客艙服務評鑑(Onboard Hospitality Award)為《OBH雜誌》所主辦，由來自航空業界高層主管、空廚主廚、雜誌總編、服務用品供應商等20位專業評審，依創新、第一印象、品質、耐用度、產品壽命、重量、效用、設計、功能性、品味、內容物及旅客使用經驗等進行多面向評選。

中華航空各項表現屢獲國際間肯定，包括第128屆美國玫瑰花車國際花車首獎、蟬聯美國《Global Traveler》北亞最佳航空、2017年《遠見雜誌》五星服務大獎、連續19年獲頒亞洲《讀者文摘》「信譽品牌金獎」、《Air Cargo World》2017全球航空貨運卓越服務獎、2017 TCSA台灣企業永續獎及機上雜誌《Dynasty》蟬聯美國APEX優秀出版卓越獎等。