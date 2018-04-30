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台糖嘉義土地開發只租不售 縣府要重啟課徵空地稅

2018-04-30 16:04聯合報 記者魯永明╱即時報導

台糖上周舉辦嘉義縣治及高鐵特定區商業區土地開發招商會，採只租不售，租金又高，廠商興趣缺缺，縣府與在地太保市公所不滿台糖阻礙發展，槓上台糖，將重啟對台糖課徵「空地稅」；台糖批徵稅無情打擊，希望共同發展，共生共榮。

出席招商會的太保市長黃榮利，對台糖只租不售政策深感失望，今天上午在市民代表會報告，力挺縣府重啟對台糖課空地稅，獲代表會支持。

他說，只租不售政策不變，將成為阻礙發展絆腳石， 土地只租不售，農地還可以，建地不適用，租地無產權設定，銀行融資成數不高，且以土地市價換算租金，高於銀行利率，公所將提案請縣府祭出空地稅。

台糖打算出租的縣治特區27．83公頃，以及高鐵特區8.94公頃商業區、購物中心共8塊土地，是縣治黃金地段，交通便利，也是無償提供縣府過年辦台灣燈會場地，台糖雲嘉處日前辦招商會，吸引10餘家開發商，但業者認為每平方公尺300多萬元租金太高，又只租不賣，打退堂鼓，連投資意願調查表都未填寫。

縣府4年前報內政部同意課空地稅，台糖不服打行政官司勝訴，理由是當地聚落未形成且無配套措施，財政稅務局長簡世明說，縣府將依平均地權條例補強理由，重啟開徵「空地稅」。

台糖雲嘉處副理林榮四說，台糖地國有地，若出售賣斷，會被批賤賣國土，將來政府需要用地將無籌碼，招商出租土地，可設定地上權取得融資，若當初賣斷，台灣燈會也辦不成，課稅殺雞取卵，無助地方發展。

台糖嘉義縣治及高鐵特定區商業區土地，無償提供縣府辦台灣燈會，招商開發只租不售，業...
台糖嘉義縣治及高鐵特定區商業區土地，無償提供縣府辦台灣燈會，招商開發只租不售，業者興趣缺缺，縣府槓上台糖將重啟開徵空地稅。記者魯永明／攝影
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台糖嘉義縣治及高鐵特定區商業區土地，無償提供縣府辦台灣燈會，招商開發只租不售，業...
台糖嘉義縣治及高鐵特定區商業區土地，無償提供縣府辦台灣燈會，招商開發只租不售，業者興趣缺缺，縣府槓上台糖將重啟開徵空地稅。記者魯永明／攝影
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太保市長黃榮利對台糖只租不售政策深感失望，今天上午在市民代表會報告，力挺縣府重啟...
太保市長黃榮利對台糖只租不售政策深感失望，今天上午在市民代表會報告，力挺縣府重啟對台糖課空地稅，獲代表會支持。記者魯永明／攝影
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台糖台灣燈會租金

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