台糖嘉義土地開發只租不售 縣府要重啟課徵空地稅

2018-04-30 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台糖上周舉辦嘉義縣治及高鐵特定區商業區土地開發招商會，採只租不售，租金又高，廠商興趣缺缺，縣府與在地太保市公所不滿台糖阻礙發展，槓上台糖，將重啟對台糖課徵「空地稅」；台糖批徵稅無情打擊，希望共同發展，共生共榮。

出席招商會的太保市長黃榮利，對台糖只租不售政策深感失望，今天上午在市民代表會報告，力挺縣府重啟對台糖課空地稅，獲代表會支持。

他說，只租不售政策不變，將成為阻礙發展絆腳石， 土地只租不售，農地還可以，建地不適用，租地無產權設定，銀行融資成數不高，且以土地市價換算租金，高於銀行利率，公所將提案請縣府祭出空地稅。

台糖打算出租的縣治特區27．83公頃，以及高鐵特區8.94公頃商業區、購物中心共8塊土地，是縣治黃金地段，交通便利，也是無償提供縣府過年辦台灣燈會場地，台糖雲嘉處日前辦招商會，吸引10餘家開發商，但業者認為每平方公尺300多萬元租金太高，又只租不賣，打退堂鼓，連投資意願調查表都未填寫。

縣府4年前報內政部同意課空地稅，台糖不服打行政官司勝訴，理由是當地聚落未形成且無配套措施，財政稅務局長簡世明說，縣府將依平均地權條例補強理由，重啟開徵「空地稅」。