豐興廢鋼鋼筋及型鋼 連3週維持平盤

2018-04-30 12:30 中央社 台北30日電



豐興鋼鐵今天公布國內廢鋼、鋼筋及型鋼產品報價，連續3週維持平盤，雖然美國的國內廢鋼價格走揚，但國際市場接受度不同，國際廢鋼價格只小漲，大致穩定。

豐興鋼鐵本週再開出平盤價格，廢鋼收購價每公噸新台幣9600元；鋼筋每公噸1萬7700元；型鋼基價每公噸2萬1000元。

國際原料行情方面，豐興鋼鐵指出，因台灣近來很少買大船，所以美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼上週每噸342美元，本週持穩為每噸345美元，美國貨櫃廢鋼上週每噸333至337美元，本週報價小漲至每噸335至340美元，澳洲鐵礦砂則由每噸66.85美元下跌至每噸64.95美元。