momo揭首季上班族美食排行榜 舒淇魅力大

2018-04-30 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台灣團購美食市場一年商機上看百億元，其中上班族是最主要的消費客層。適逢五一勞動節到來，富邦媒（8454）旗下momo購物網公布今年第1季「上班族美食排行榜」，其中，休閒零食、下午茶甜點及快煮麵是上班族最喜愛購買的類別，商品話題性、口碑程度及價格組合為上班族選購的主要考量因素。統計上班族冠軍美食則由川菜名店Kiki推出的「KiKi 食品雜貨拌麵（椒麻/蔥油口味）」奪得。

momo 購物網表示，因為知名藝人舒淇的大力宣傳，加上網紅、部落客的推薦，讓KiKi拌麵魅力席捲港台地區，單月賣出數萬包的銷售量；首季亞軍則由老字號品牌元本山的「妖怪手錶三角飯糰DIY海苔」拿下，訴求輕鬆就能做出DIY三角飯糰，是春季野餐的最佳選擇。

季軍則是基隆名店連珍推出的「草莓香草蛋糕／巧克力蛋糕」，在草莓季限量販售的號召下，讓許多上班族趨之若鶩。第4名至第10名分別是「福義軒手工芝麻蛋捲」、「Richeese威化餅乾」、「Enaak韓式小雞麵」、「佳德鳳梨酥」、「盛香珍多彩雙層／大果實鮮果凍」、「calbee加卡比薯條」以及「康健生機遠紅外線活力綜合堅果」。

台灣的辦公室揪團文化發達，團購已成為上班族們每日的生活樂趣，其中又以美食類商品最受上班族歡迎。

momo 購物網表示，團購美食主要客層為25歲至45歲上班族，性別則以女性居多，透過辦公室行為和口耳相傳討論，互相影響採購慾望；由於團購美食比起一般商品更重視話題度，因此符合時事流行性、高額差價性、季節性商品往往較能掀起熱潮。

而觀察今年的上班族美食趨勢，方便解饞的休閒零食類、下午茶必備的蛋糕甜點類及烹調簡單快速的快煮麵仍是上班族最愛，隨手包裝或是容易分享的商品讓上班族更願意買單。

由於上班族對於流行趨勢很敏銳，對於資訊取得也很廣泛，不少國外火紅、或是出國必買的熱門商品，也成為辦公室人人爭相團購的重點夯品。

看準上班族美食商機，momo 購物網今年積極引進團購熱門美食，品項數年增二至三成，即日起並祭出五折起優惠，5月13日前單筆訂單滿2,000元，登記再送MOS摩斯漢堡午餐組，預估將帶動團購美食銷售年成長三成以上。