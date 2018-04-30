賣方讓步、買方不亂砍 4月房市持續升溫

2018-04-30 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook 房仲統計4月市況，雖然4月有五日連假，交易量仍較3月增加6%，顯示開春以來房市氣勢仍在持續上揚。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，4月帶看量也較3月小幅成長，買方普遍認為大幅砍價買不到理想的房子，出價明顯轉趨理性，賣方開價也趨於合理，多願意適度修正價格，買賣雙方對於價格的認知差距拉近，讓4月房市交易回溫。

價格方面，由於民眾加快看屋腳步，積極看屋、出價，對於價格有一定的支撐，但在買方期待小幅價跌狀況下，價格拉鋸戰仍在持續，各地房價呈現持平或正負2%內的區間整理，波動不大。

根據永慶統計內部成交資料，4月房市買氣延續3月的交易熱度，全台交易量量增6%，與去年同期相比成長11%。北市交易量增12%，新北增加5%，桃園交易量成長13%，新竹縣市量增7%，至於中南部三都成長2%~6%。

謝志傑表示，近期換屋族群、高資產客戶購屋意願轉趨積極，帶動高總價產品交易回溫，在屋主願意適度修正售價，在價格有感下跌後，貼近市場需求，加上地段、產品稀有性等優勢，受高資產客戶、換屋族群青睞，擇優進場。

謝志傑表示，雖然房市交易持續升溫，但美國聯準會今年升息四次的市場預期持續增加，美元升值，在利差擴大的狀況下，國內央行升息速度可能加快，加上新屋供給賣壓待去化以及選舉干擾，下半年變數多，房市前景多空未明。

建議有意售屋的屋主，把握上半年這波房市小陽春，適度調整價格，越接近市場行情越能即早出售；有購屋需求的民眾，也可趁近期屋主開價趨於平實、合理，房價處於相對低點，積極出價。