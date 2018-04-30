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MLB／胡智為熱身未登板 林子偉打滿全場無緣對決

點子農場／從農場到餐桌的社會創新

2018-04-30 04:15經濟日報 ▉吳仁麟

那個晚上，邀請陳昶福來和幾位朋友聚聚，也分享他這幾年在農場和廚房之間奔波的心得。他是飯店副總經理，名片上職銜也同時印著「農夫」和「主廚」。

十年前，他和哥哥一起接下家裡的飯店事業，打算開新餐廳。餐廳開張前，他先在天母山上張羅了一塊3,600坪大的土地，和老婆兩人一起整這塊地，清走了30卡車的垃圾。再把其中的1,000坪拿來種菜，他說，這樣土地的體質才能變得更好，讓土地能一代接一代的被後世子孫經營下去。

在美國康乃爾大學讀書時，陳昶福主修餐飲管理也拿過農業學分，農事其實難不倒他。現在這塊地，已經從廢地變成每年可以生產超過10噸有機食材的良田。

「其實，這塊地生產出來的農作根本吃不完。」他說，這些生產都給飯店旗下的餐廳使用，也分享給親朋好友，完全以無毒和有機農法栽種。

種田種上癮了，前陣子他又在深坑開了一個300多坪大的菜園。種出來的菜全部賣給台北各高級餐廳的同行，生意好到屏東的餐廳都跑來想跟他買菜。

他婉謝了屏東的訂單，說這和他原本種菜的理念不一樣。他說，如果他想把菜賣到屏東，就會到屏東先種塊地。就像我們台北餐廳煮出來的菜，從天母田裡被拔出來之後到上桌只要30分鐘。」他說，希望把這種「吃在地」的模式複製到台灣各地，把農地和餐桌更緊密的連在一起。

做為一個料理人，陳昶福的烹調哲學傳習自他祖母，就是吃在地和吃當季，而這一切的基礎就是土地。他這十年來的經驗是，只要善待土地，土地一定會給予更豐厚的回報。

「現在的台灣，已經很少人知道什麼季節該吃什麼了。」他說，找回台灣的飲食記憶也一直是他在努力的方向。

回顧陳昶福過去這幾年所做的事，其實是在尋找屬於台灣的味道，利用食物來重新建構人和土地的關係，也重新建構台灣人的生活。

「廚師只要打電話，來自世界各地的食材就會送到廚房來，已經愈來愈少人知道，台灣在不同季節有什麼不同的食材。」他說，如果要尋找「台灣味道」，就應該由土地找答案。在台灣土地生長的食材所煮出來的料理，自然會擁有屬於自己的動人滋味。

農夫在土地勞動，廚師在廚房裡揮汗，這兩種專業的分工合作才能成就餐桌上一道道美食。陳昶福把這兩種專業結合在一起，其實已經發展出具有強烈社會創新能量的經營模式。

當土地和餐桌的距離愈縮愈近，也意味著更高的餐飲品質和更好的獲利，更重要的是那些無法用數字計算的社會價值。

當台灣從南到北都出現了一個個與餐廳密切合作的小農場，就是重建台灣味道的基礎工程。在多元優質的食材支撐下，南北各地飲食也才會更有特色，並且直接影響社會的人文結構。

透過食物，台灣人可以重新認識這塊土地和自己，找回土地和文化記憶，在不同的季節以食物找回生活節奏與儀式，知道自己從何而來，又該往那裡去。這其實是個意義非凡的社會改革工程。

（本專欄每周一刊登）

餐飲深坑

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