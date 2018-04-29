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平鎮敬鵬印刷電路工廠 繼續悶燒

蔡英文要對殉職消防員從優撫卹 葉毓蘭：沒資格

敬鵬桃園廠大火 台灣營收占比七成、影響待評估

2018-04-29 12:47經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

車用PCB大廠敬鵬（2355）主力生產廠區桃園廠昨（28）日晚間發生大火並傳出傷亡訊息，敬鵬今天尚未回應外界的提問，不過據了解，由於台灣桃園廠區是主要營收來源，去年貢獻占比約七成，因此影響待評估。

敬鵬是全球第一的車用PCB生產大廠，桃園廠區一向是生產主力、歷年營收占比近七成，今年已擬定大陸常熟廠區擴產計畫，不過常熟廠區去年營收占比僅約約25%，至於泰國廠區去年營收占比不到一成。

桃園市平鎮區敬鵬工廠昨深夜發生大火，7名消防員進入火場搶救，最後釀成5死2重傷的...
桃園市平鎮區敬鵬工廠昨深夜發生大火，7名消防員進入火場搶救，最後釀成5死2重傷的悲劇。記者侯永全／攝影
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