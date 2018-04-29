敬鵬桃園廠大火 台灣營收占比七成、影響待評估

2018-04-29 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



車用PCB大廠敬鵬（2355）主力生產廠區桃園廠昨（28）日晚間發生大火並傳出傷亡訊息，敬鵬今天尚未回應外界的提問，不過據了解，由於台灣桃園廠區是主要營收來源，去年貢獻占比約七成，因此影響待評估。