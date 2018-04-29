麥當勞徵才 開2,200職缺

2018-04-29 01:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ／台北報導



全球速食龍頭麥當勞昨（28）日宣布在台徵才，共開出2,200名職缺，包含200名正職餐廳襄理及2,000名計時人員。台灣麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，餐廳襄理起薪3.6萬元，表現優異者最快二到三年可升餐廳經理，加上每季績效獎金，年薪突破百萬不是夢。

另外，麥當勞自2013年推出「麥當勞職場體驗」活動，今年4月28日至29日在全台332間麥當勞餐廳同步啟動，求職者可親臨麥當勞餐廳各工作站，近距離觀察工作流程，體驗McCafé手作咖啡雕花、製作蛋捲冰淇淋等，完成體驗並滿意工作環境，即可現場面試，並於錄取後就近選擇麥當勞餐廳工作。 求職者可至各工作站，近距離觀察工作流程。圖／麥當勞提供 分享 facebook

藍郁琇指出，餐廳襄理是麥當勞最基層主管，無工作經驗者亦可應徵，錄取時薪水3.3萬元，受訓六到八個月後調至3.6萬元；計時人員也可申請轉餐廳襄理，因已熟悉操作流程，受訓期間縮短至二到三個月，受訓結束薪水同樣為3.6萬元。

藍郁琇說，餐廳襄理再往上升為餐廳副理及餐廳經理，薪水分別為4.2萬及5.2萬元。每家店的主管都有季績效獎金，餐廳營業額愈好、績效獎金愈高，表現優異者最快二到三年可升為餐廳經理，若餐廳營業績效又好，年薪有機會達百萬元。等於新鮮人出社會二到三年，就有百萬年薪。藍郁琇表示，麥當勞升遷管道非常暢通，餐廳經理再往上升為營運顧問、營運經理、區協理等，薪水也會跟著往上調。

為迎接暑期旺季，麥當勞今年預計招募服務員、咖啡師、外送員及餐廳襄理共2,200名職缺，吸引全台超過萬名體驗者報名。