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工具機展規模 將再創新高

2018-04-29 01:19經濟日報 記者宋健生／台中報導

由台灣區工具機暨零組件公會主辦的第五屆「台灣國際工具機展」，將於5月3日舉辦展前國際記者會，今年參展廠商大爆滿，總計有海內外700多家廠商、4,300個攤位參展，規模再創新高。

台灣國際工具機展已訂11月7日至11日，在台中高鐵特區登場，共分四個展館，主辦單位預估，展覽所帶動的商機將上看100億元新高。台灣區工具機暨零組件公會理事長嚴瑞雄說，台灣國際工具機展創新的展覽型態，受到參展廠商及各國買主肯定。這次報名爆滿，仍有近800個攤位無法參展。

工具機台灣國高鐵

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