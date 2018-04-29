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迎社企時代 三大趨勢聚焦

2018-04-29 01:19經濟日報 楊筑嵐

湯馬斯．佛里曼在《世界是平的》書中提到社會企業家的崛起，並透過社會影響力來改變世界解決社會問題，與其給窮人魚吃，不如給他們釣竿。

2017年2月27日聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會(ESCAP)和英國文化協會同意共同推動亞太地區社會企業和增長社會影響力，目標是支持各國運用社會創新的方式，解決根深蒂固的社會和環境問題及持續性的創造就業機會，並促進亞太地區社會企業和社會影響力，以此做為支持永續發展目標(SDG)來推展。

隨科技變遷，美國奧斯特拉塞爾公益公司始人Russ Stoddard提出三項社會企業在2018年將面臨發展趨勢。

一、區塊鏈將革新社會責任報告：Russ Stoddard認為，區塊鏈將革新企業社會責任和ESG因素(公司的社會將環境、社會和公司治理行為等)將列為評估之一。聯合國自2016年起開始在以太坊區塊鏈網路中測試公益專案，可預見未來區塊鏈和社會公益將大量結合。

二、消費者也將被評為社會責任的一環：消費者的社會和環境影響力，也將被列為評估的一環，做為消費者將從多個層面來進行相關的評估，例如個人能源消耗上是否運用大眾交通工具；是否從事志工活動或購買具有社會責任公司產品。藉由這些評估方式，消費者將會獲得由政府或公司所發放點數，做為鼓勵消費者從事此類的行為。

三、非營利組織將逐步轉向營利組織的經營模式：營利性的社會企業的興起，加上美國新政府稅收制度改變，造成非營利組織獲得捐款的數量減少，因此非營利組織的經營模式，需要轉變成可減少對個人捐贈和基金會收入的經營方式，進而轉變成可在市場上獲利的產品和服務。社會企業的經營方式，主要強調於解決社會問題又可獲利的營運方式，且社會企業所做的事情，與非營利組織從事的工作類似，預料社會企業將會是未來持續發展的趨勢。

台灣社會企業人才培育可朝以下兩個方向：

一、社會企業青年媒合實習，培育未來社企人才：社會企業吸引人才前需檢視是否具備影響力，營運模式能否永續經營，並具解決社會問題等的方式檢視社會企業本身，才能吸引和培育合適的人才。

鎮由於社會問題需要創新的解決方式，在人才培育上，可和相關系所合作，讓青年更瞭解社企理念。

二、跟隨時代培育人才：社企商品和服務需具商業獲利模式，在商業模式發展過程中，可參考資誠永續發展目標報告(SDG)來思考現今社會或環境的問題。

（作者是商業發展研究院研究員）

社會企業區塊鏈社企

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