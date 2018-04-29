台灣老闆高齡化 接班告急

2018-04-29 01:19 經濟日報 柏佩妤



根據今年2月發表的英國「經濟學人」報導中指出，台灣企業老闆的平均年齡62歲，為華人地區之冠，遠高於中國大陸的47歲。顯示出台灣企業未來即將面臨嚴重的接班斷層問題；而根據歐美的統計顯示，許多企業在開始接班後，市集或營業額下降是必然發生的現象，目前台灣企業組成以中小企業為主，卻僅有不到一成的比例完成接班規劃或開始執行，影響更鉅。

在華人企業中，「子承父業」看起來是最自然的事，對於將自己辛苦創辦的企業交給專業經理人管理，在華人社會還是有一定的難度。但事實上，愈來愈多的第二代不想太快進入家族企業工作，甚至打算自行創業，走出自己的一片天，使中小企業面臨找不到接班人的窘境。

近年來隨著時代、科技以及創新商業模式的改變，接手家族事業已不是這些企業二代的唯一選擇。台灣許多中小企業以製造、代工起家，講求的是技術；很多第二代對「技術」沒有太大的興趣，反而在網路世代的洗禮下，大多數都希望能將公司轉型加強品牌力，不同觀念與思維模式磨合時，必然會發生許多矛盾與障礙。

其中在「人治」的運作模式方面：台灣中小企業大多是家族企業，比較沒有管理制度與標準，管理上常常都是「老闆說了算」，令許多二代在學習接班時容易無所適從；加上許多二代的成長與求學背景與一代不同，卻容易被要求以第一代決策方式來思考，遭遇龐大壓力而產生不如放棄接班念頭。

第二是「老臣」的壓力：家族企業內部少不了許多與一代共同打拚、情同手足的開山元老，企業二代不管是人生閱歷、工作經歷都不如這些老臣的情況下，無法在專業上說服老臣的想法，有時還得面臨老臣挑戰、直接「越級」報告的情形。在面對這些作風強勢的老臣時，如何管理並領導這些「老臣」，都在考驗二代的EQ與修為，多數人也會因此萌生退意，不願接班經營。

第三是沒有同伴：二代進入家族企業開始工作後，大多希望安排自己的人馬在公司任職，並肩作戰做為智囊團，除為自己的決策提出建言，更可協助與老臣抗衡；但同時也因為這些人員是受雇於自己，多少都會附和或依自己意見為主，較難聽到真心話，這也是許多二代最需要、卻也最缺乏的事。

其實二代接班經營的確是吃力不討好的事情，跟在一代身邊學習會被看成是跟班、被人說是「靠爸族」，若是失敗更被批評的體無完膚，有許多壓力卻說不出。

曾參與過商業發展研究院自辦的二代班學員即坦言，來參加二代班目的除想學習成功新商業知識，更期待能認識同為二代朋友，交流如何在家族事業中面對老臣與父執輩。而透過同儕間分享自身接棒經驗的經驗，積極交流對市場趨勢。（作者是商業發展研究院研究員）