親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

更新／桃園平鎮PCB廠大火 7消防員受困救出3名 2員工失聯

台灣老闆高齡化 接班告急

2018-04-29 01:19經濟日報 柏佩妤

根據今年2月發表的英國「經濟學人」報導中指出，台灣企業老闆的平均年齡62歲，為華人地區之冠，遠高於中國大陸的47歲。顯示出台灣企業未來即將面臨嚴重的接班斷層問題；而根據歐美的統計顯示，許多企業在開始接班後，市集或營業額下降是必然發生的現象，目前台灣企業組成以中小企業為主，卻僅有不到一成的比例完成接班規劃或開始執行，影響更鉅。

在華人企業中，「子承父業」看起來是最自然的事，對於將自己辛苦創辦的企業交給專業經理人管理，在華人社會還是有一定的難度。但事實上，愈來愈多的第二代不想太快進入家族企業工作，甚至打算自行創業，走出自己的一片天，使中小企業面臨找不到接班人的窘境。

近年來隨著時代、科技以及創新商業模式的改變，接手家族事業已不是這些企業二代的唯一選擇。台灣許多中小企業以製造、代工起家，講求的是技術；很多第二代對「技術」沒有太大的興趣，反而在網路世代的洗禮下，大多數都希望能將公司轉型加強品牌力，不同觀念與思維模式磨合時，必然會發生許多矛盾與障礙。

其中在「人治」的運作模式方面：台灣中小企業大多是家族企業，比較沒有管理制度與標準，管理上常常都是「老闆說了算」，令許多二代在學習接班時容易無所適從；加上許多二代的成長與求學背景與一代不同，卻容易被要求以第一代決策方式來思考，遭遇龐大壓力而產生不如放棄接班念頭。

第二是「老臣」的壓力：家族企業內部少不了許多與一代共同打拚、情同手足的開山元老，企業二代不管是人生閱歷、工作經歷都不如這些老臣的情況下，無法在專業上說服老臣的想法，有時還得面臨老臣挑戰、直接「越級」報告的情形。在面對這些作風強勢的老臣時，如何管理並領導這些「老臣」，都在考驗二代的EQ與修為，多數人也會因此萌生退意，不願接班經營。

第三是沒有同伴：二代進入家族企業開始工作後，大多希望安排自己的人馬在公司任職，並肩作戰做為智囊團，除為自己的決策提出建言，更可協助與老臣抗衡；但同時也因為這些人員是受雇於自己，多少都會附和或依自己意見為主，較難聽到真心話，這也是許多二代最需要、卻也最缺乏的事。

其實二代接班經營的確是吃力不討好的事情，跟在一代身邊學習會被看成是跟班、被人說是「靠爸族」，若是失敗更被批評的體無完膚，有許多壓力卻說不出。

曾參與過商業發展研究院自辦的二代班學員即坦言，來參加二代班目的除想學習成功新商業知識，更期待能認識同為二代朋友，交流如何在家族事業中面對老臣與父執輩。而透過同儕間分享自身接棒經驗的經驗，積極交流對市場趨勢。（作者是商業發展研究院研究員）

相關新聞

女性生育率 拚增至1.4人

2018-04-29 00:04

遠東新 拚PET全球龍頭

2018-04-28 23:57

麥當勞徵才 開2,200職缺

2018-04-29 01:20

解決低薪問題 看看南韓經驗

2018-04-29 01:19

迎社企時代 三大趨勢聚焦

2018-04-29 01:19

工具機展規模 將再創新高

2018-04-29 01:19

致勝心法／不要愛上你的產品

2018-04-29 00:04

豪覓當「星探」 幫新創公司找伯樂

2018-04-29 00:04

台灣關鍵數字／12歲以上個人上網率逾82

2018-04-29 00:04

人口老化 每七人有一老人

2018-04-29 00:04

解決人口政策困境 政府將端「雞尾酒療法」

2018-04-29 00:04

財經觀點／夢想要大 智慧工廠大躍進

2018-04-28 23:59

遭疑巧立名目收費 台電：學校用電已有放寬彈性

2018-04-28 18:52

昇恆昌做公益 宣導愛護動物

2018-04-28 17:27

沈國榮 出任華豐董座

2018-04-28 00:07

千億地產王林陳海 靠「猴群管理」跨界壯大

2018-04-27 09:41

全聯搶開社區藥局 正中「高齡台灣」的痛！

2018-04-27 09:33

是什麼讓隋棠加班當小編？ 服飾電商強強聯手激出10%淨利

2018-04-27 08:57

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

3％回饋「繳稅神卡」今年缺席 刷卡繳稅靠5大利多撐盤

2018-04-28 06:18

林百里預測AI遠景 10年後一週上班3天

2018-04-28 21:32

鴻海威州面板園區動工 創造1.3萬就業機會

2018-04-28 12:51

美元轉強 買美元定存可賺匯差與利差

2018-04-28 15:56

廣大車主注意 5月起在代檢場驗車 可選電子式保險證

2018-04-28 21:30

廣達林百里瞄準AI夢 接班人要比他聰明

2018-04-28 21:18

林百里：創新是永遠的硬道理

2018-04-28 21:39

空白強車保險證放通路 產險公司每15天須派人清證

2018-04-28 21:32

盜版問題遭美點名 智財局：法律與查緝面完備

2018-04-28 13:37

環保大廠可寧衛攜手蘇伊士集團 提昇廢棄物處理水平

2018-04-28 13:47

網拍族注意 網拍所得也須報稅

2018-04-28 12:50

遭疑巧立名目收費 台電：學校用電已有放寬彈性

2018-04-28 18:52

規範10萬長租車市場 保險局再祭15％偏離率指標

2018-04-28 21:32

企業5月申報營所稅 常見6項違章疏失

2018-04-28 18:54

展騰投資集團與康林、超湛簽約 輔導澳洲上市

2018-04-28 14:14

陸企中興列出口管制 投顧：衝擊台廠有限

2018-04-28 19:48

新北市首座鑽石級綠建築 旺洲極品、逸品公開

2018-04-28 11:46

唐鳳：微軟允與台灣共推MR硬體標準

2018-04-28 10:03

陸媒質疑補刀 聯發科澄清：已申請出貨中興

2018-04-29 01:13

林百里：廣達要當AI界台積電

2018-04-29 01:13

廣達30歲 林百里：邁向AI界的台積電

2018-04-29 00:05

昇恆昌做公益 宣導愛護動物

2018-04-28 17:27

離岸風電遴選結果 周一放榜

2018-04-29 01:23

經部：聯發科不涉軍武 就放行出貨中興

2018-04-29 01:13

匯市最前線／台幣本周走勢偏貶

2018-04-29 01:05

感性林百里vs.理性梁次震

2018-04-29 01:12

斷貨中興？聯發科：正積極申請出口許可

2018-04-29 00:51

員工薪資 土銀爭取調漲

2018-04-29 01:21

女性生育率 拚增至1.4人

2018-04-29 00:04

土銀活化資產 擬異業結盟

2018-04-29 01:21

麥當勞徵才 開2,200職缺

2018-04-29 01:20

解決低薪問題 看看南韓經驗

2018-04-29 01:19

字母公司總裁示警：AI帶來社會問題

2018-04-28 23:53

解決人口政策困境 政府將端「雞尾酒療法」

2018-04-29 00:04

石綿業增產10％以上 即須審查

2018-04-29 01:23

國富毛額30日公布 可望成長

2018-04-29 01:28

人口老化 每七人有一老人

2018-04-29 00:04

離岸風電遴選 序位已確定 30日揭曉

2018-04-28 23:53

強制車險 下月試辦電子保險證

2018-04-29 00:13

礦權展延環評 油氣可豁免

2018-04-29 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top