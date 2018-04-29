親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

更新／桃園平鎮PCB廠大火 7消防員受困救出3名 2員工失聯

解決低薪問題 看看南韓經驗

2018-04-29 01:19經濟日報 吳佳琳

南韓總統文在寅上任後，在2017年大幅提升最低工資，漲幅高達16.4%。文在寅強調，上調最低工資是改善民眾生活品質以及解決貧富差距問題，他並承諾在2020年時，將最低工資調整至時薪10,000韓元。近年來南韓最低工資每年進行調整，每次調幅幾乎皆達5%以上，從2009年的每小時4,000韓元，至2018年時達7,530韓元(約新台幣193元)，十年期間南韓的最低工資成長率高達88.25%。

我國在2009年時，基本工資為每月新台幣17,280元，每小時95元；目前為每月22,000元，每小時140元。十年來，我國基本工資成長率分別為月薪成長27.31%，時薪成長47.36%，與南韓相比，成長緩慢許多。或有論者認為，對比南韓對於最低工資之調整力道，我國薪資成長緩慢，應上調基本月薪至3萬元，以改善我國低薪之困境。但調整基本工資至3萬元真是挽救低薪的最佳藥方嗎？勞工會受惠嗎？

回顧2017年南韓大幅調整基本工資後，其產業與勞工之變化。在政策方面，南韓政府顧及企業（尤其餐飲、零售等商業服務業等中小企業）可能受到的衝擊，提出多項配套措施，包括將這次調漲比例16.4%中的7.4%（依近五年最低工資平均漲幅計算），由計畫財政部編列3兆韓元預算直接補貼業者，但業者須主動提出申請並通過審核後，才能適用。

另外，減免消費者至小型連鎖加盟店及小型家庭自營業者的刷卡手續費，增加民眾消費意願；南韓針對商業房地產之租賃押金或租金設有調漲限制9%，未來將調低房屋租金漲幅9%之限制(控制商業住宅押租金漲幅)；延長每次換約保證租賃期限，從五年增到十年，確保長期租賃。

南韓政府尚考量產業衝擊並搭配相關配套措施。但從今年統計廳公布之最新數據發現，2018年2月南韓各產業之就業人數皆上升，唯獨批發、零售及住宿餐飲業就業人數較去年同期下降11.5萬人，降幅1.9%；臨時性員工數減少18.2萬人，降幅3.8%；而南韓整體失業率雖未明顯變動為4.6%，但若以學歷區分，中學以下失業率高達7.8%，較去年同期增加5.3萬人。由於批發零售業、住宿餐飲業、臨時性員工及學歷較低的勞工，多為適用最低工資的族群，在最低工資調漲後，這些邊際勞工可能遭到裁員。

從南韓目前相關產業研究調查證實，最低工資對南韓商業服務業衝擊最大。許多企業因人力成本高漲，採取自動化措施因應，如儂特利、麥當勞和漢堡王等速食餐飲業者，以開設更多的半自動店鋪因應人力成本高漲，客戶進入店鋪後，自行使用觸控屏幕設備進行訂購和付款，所有人力集中於準備餐點及交付餐點；E-Mart、Korea Seven等零售業者則透過開設無人店試點，或是採取無人化設備進行轉型。

反觀我國商業服務業，目前以基本薪資雇用勞工的比例仍高。若一次性將基本工資調漲至3萬元，對於企業之短期衝擊將相當大。此外，調高基本工資所增加的人事成本，並不僅只於薪資調升後的差額，更附隨額外的非薪資報酬費用，如勞健保費等，故應多方考量經濟相關指標，設定合宜之調整幅度。

應關注失業率變化，尤其對於企業影響或邊際勞工之就業狀況，應參酌南韓調整最低工資之方式，搭配降低中小企業營運成本的配套政策，減低整體對產業之衝擊並真正使勞工受惠。

（作者是商業發展研究院研究員）

韓國就業人數之變動 圖／經濟日報提供
韓國就業人數之變動 圖／經濟日報提供
分享

商研院簡介

財團法人商業發展研究院於2007年12月成立，致力於服務業環境、行銷與消費、經營模式、人才發展、國際化與科技應用相關研究，擘劃服務產業政策，為國內唯一提供服務業全面解決方案之資源整合平台。

南韓

相關新聞

女性生育率 拚增至1.4人

2018-04-29 00:04

遠東新 拚PET全球龍頭

2018-04-28 23:57

麥當勞徵才 開2,200職缺

2018-04-29 01:20

台灣老闆高齡化 接班告急

2018-04-29 01:19

迎社企時代 三大趨勢聚焦

2018-04-29 01:19

工具機展規模 將再創新高

2018-04-29 01:19

致勝心法／不要愛上你的產品

2018-04-29 00:04

豪覓當「星探」 幫新創公司找伯樂

2018-04-29 00:04

台灣關鍵數字／12歲以上個人上網率逾82

2018-04-29 00:04

人口老化 每七人有一老人

2018-04-29 00:04

解決人口政策困境 政府將端「雞尾酒療法」

2018-04-29 00:04

財經觀點／夢想要大 智慧工廠大躍進

2018-04-28 23:59

遭疑巧立名目收費 台電：學校用電已有放寬彈性

2018-04-28 18:52

昇恆昌做公益 宣導愛護動物

2018-04-28 17:27

沈國榮 出任華豐董座

2018-04-28 00:07

千億地產王林陳海 靠「猴群管理」跨界壯大

2018-04-27 09:41

全聯搶開社區藥局 正中「高齡台灣」的痛！

2018-04-27 09:33

是什麼讓隋棠加班當小編？ 服飾電商強強聯手激出10%淨利

2018-04-27 08:57

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

3％回饋「繳稅神卡」今年缺席 刷卡繳稅靠5大利多撐盤

2018-04-28 06:18

林百里預測AI遠景 10年後一週上班3天

2018-04-28 21:32

鴻海威州面板園區動工 創造1.3萬就業機會

2018-04-28 12:51

美元轉強 買美元定存可賺匯差與利差

2018-04-28 15:56

廣大車主注意 5月起在代檢場驗車 可選電子式保險證

2018-04-28 21:30

廣達林百里瞄準AI夢 接班人要比他聰明

2018-04-28 21:18

林百里：創新是永遠的硬道理

2018-04-28 21:39

空白強車保險證放通路 產險公司每15天須派人清證

2018-04-28 21:32

盜版問題遭美點名 智財局：法律與查緝面完備

2018-04-28 13:37

環保大廠可寧衛攜手蘇伊士集團 提昇廢棄物處理水平

2018-04-28 13:47

網拍族注意 網拍所得也須報稅

2018-04-28 12:50

遭疑巧立名目收費 台電：學校用電已有放寬彈性

2018-04-28 18:52

規範10萬長租車市場 保險局再祭15％偏離率指標

2018-04-28 21:32

企業5月申報營所稅 常見6項違章疏失

2018-04-28 18:54

展騰投資集團與康林、超湛簽約 輔導澳洲上市

2018-04-28 14:14

陸企中興列出口管制 投顧：衝擊台廠有限

2018-04-28 19:48

新北市首座鑽石級綠建築 旺洲極品、逸品公開

2018-04-28 11:46

唐鳳：微軟允與台灣共推MR硬體標準

2018-04-28 10:03

陸媒質疑補刀 聯發科澄清：已申請出貨中興

2018-04-29 01:13

林百里：廣達要當AI界台積電

2018-04-29 01:13

廣達30歲 林百里：邁向AI界的台積電

2018-04-29 00:05

昇恆昌做公益 宣導愛護動物

2018-04-28 17:27

離岸風電遴選結果 周一放榜

2018-04-29 01:23

經部：聯發科不涉軍武 就放行出貨中興

2018-04-29 01:13

匯市最前線／台幣本周走勢偏貶

2018-04-29 01:05

感性林百里vs.理性梁次震

2018-04-29 01:12

斷貨中興？聯發科：正積極申請出口許可

2018-04-29 00:51

員工薪資 土銀爭取調漲

2018-04-29 01:21

女性生育率 拚增至1.4人

2018-04-29 00:04

土銀活化資產 擬異業結盟

2018-04-29 01:21

麥當勞徵才 開2,200職缺

2018-04-29 01:20

解決低薪問題 看看南韓經驗

2018-04-29 01:19

字母公司總裁示警：AI帶來社會問題

2018-04-28 23:53

解決人口政策困境 政府將端「雞尾酒療法」

2018-04-29 00:04

石綿業增產10％以上 即須審查

2018-04-29 01:23

離岸風電遴選 序位已確定 30日揭曉

2018-04-28 23:53

人口老化 每七人有一老人

2018-04-29 00:04

國富毛額30日公布 可望成長

2018-04-29 01:28

強制車險 下月試辦電子保險證

2018-04-29 00:13

礦權展延環評 油氣可豁免

2018-04-29 01:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top