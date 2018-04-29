解決低薪問題 看看南韓經驗

2018-04-29 01:19 經濟日報 吳佳琳



南韓總統文在寅上任後，在2017年大幅提升最低工資，漲幅高達16.4%。文在寅強調，上調最低工資是改善民眾生活品質以及解決貧富差距問題，他並承諾在2020年時，將最低工資調整至時薪10,000韓元。近年來南韓最低工資每年進行調整，每次調幅幾乎皆達5%以上，從2009年的每小時4,000韓元，至2018年時達7,530韓元(約新台幣193元)，十年期間南韓的最低工資成長率高達88.25%。

我國在2009年時，基本工資為每月新台幣17,280元，每小時95元；目前為每月22,000元，每小時140元。十年來，我國基本工資成長率分別為月薪成長27.31%，時薪成長47.36%，與南韓相比，成長緩慢許多。或有論者認為，對比南韓對於最低工資之調整力道，我國薪資成長緩慢，應上調基本月薪至3萬元，以改善我國低薪之困境。但調整基本工資至3萬元真是挽救低薪的最佳藥方嗎？勞工會受惠嗎？

回顧2017年南韓大幅調整基本工資後，其產業與勞工之變化。在政策方面，南韓政府顧及企業（尤其餐飲、零售等商業服務業等中小企業）可能受到的衝擊，提出多項配套措施，包括將這次調漲比例16.4%中的7.4%（依近五年最低工資平均漲幅計算），由計畫財政部編列3兆韓元預算直接補貼業者，但業者須主動提出申請並通過審核後，才能適用。

另外，減免消費者至小型連鎖加盟店及小型家庭自營業者的刷卡手續費，增加民眾消費意願；南韓針對商業房地產之租賃押金或租金設有調漲限制9%，未來將調低房屋租金漲幅9%之限制(控制商業住宅押租金漲幅)；延長每次換約保證租賃期限，從五年增到十年，確保長期租賃。

南韓政府尚考量產業衝擊並搭配相關配套措施。但從今年統計廳公布之最新數據發現，2018年2月南韓各產業之就業人數皆上升，唯獨批發、零售及住宿餐飲業就業人數較去年同期下降11.5萬人，降幅1.9%；臨時性員工數減少18.2萬人，降幅3.8%；而南韓整體失業率雖未明顯變動為4.6%，但若以學歷區分，中學以下失業率高達7.8%，較去年同期增加5.3萬人。由於批發零售業、住宿餐飲業、臨時性員工及學歷較低的勞工，多為適用最低工資的族群，在最低工資調漲後，這些邊際勞工可能遭到裁員。

從南韓目前相關產業研究調查證實，最低工資對南韓商業服務業衝擊最大。許多企業因人力成本高漲，採取自動化措施因應，如儂特利、麥當勞和漢堡王等速食餐飲業者，以開設更多的半自動店鋪因應人力成本高漲，客戶進入店鋪後，自行使用觸控屏幕設備進行訂購和付款，所有人力集中於準備餐點及交付餐點；E-Mart、Korea Seven等零售業者則透過開設無人店試點，或是採取無人化設備進行轉型。

反觀我國商業服務業，目前以基本薪資雇用勞工的比例仍高。若一次性將基本工資調漲至3萬元，對於企業之短期衝擊將相當大。此外，調高基本工資所增加的人事成本，並不僅只於薪資調升後的差額，更附隨額外的非薪資報酬費用，如勞健保費等，故應多方考量經濟相關指標，設定合宜之調整幅度。

應關注失業率變化，尤其對於企業影響或邊際勞工之就業狀況，應參酌南韓調整最低工資之方式，搭配降低中小企業營運成本的配套政策，減低整體對產業之衝擊並真正使勞工受惠。

（作者是商業發展研究院研究員） 韓國就業人數之變動 圖／經濟日報提供 分享 facebook

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