展騰投資集團與康林、超湛簽約 輔導澳洲上市

2018-04-28 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



展騰投資集團台中分公司今（28）日開幕營運，會場同時舉辦康林國際集團、超湛國際生技事業兩家公司「攜手赴澳洲上市」簽約典禮，展騰投資集團總裁高健智表示，兩家公司預計最快八個月到一年即可掛牌。

以人力仲介起家的康林國際集團，去年營業額約20億元；旗下轉投資的超湛國際生技，目前擁有5萬多名會員，近幾年積極拓展東南亞市場，目前已在馬來西亞、菲律賓及越南等地建立據點，去年營收6億餘元。

高健智表示，近年台灣經濟因為成長有限，投資、消費不振，為了突破目前的悶經濟，尋找未來的新出口，特別是在最近政府提出「優化新創事業投資環境行動方案」之後，為促進初創型且具潛力的台灣企業與優質投資人的合作發展，提供新的契機。展騰投資集團今天在台中市五權西路舉辦台中公司開幕酒會，標榜要為台灣企業建構亞太地區一個海外上市平台，為企業界尋找新的生命力，也為台灣經濟尋找最佳出口。

展騰投資集團台中分公司董事長黃健泰說，台灣中小企業林立，卻多數有資金與資訊上的缺乏困頓，將企業上市視為遙遠的目標。

事實上，上市只是起點，並且不困難，搞懂當地上市門檻資訊，以及清楚在地優勢，就能讓企業的未來經營事半功倍。

高健智道出為台灣經濟努力的原因，因事業而全球跑的他，心繫台灣的種種優勢，希望能幫助台灣成為經濟強國，因而創立了創投基金，希望幫助企業上市。

展騰投資集團已是亞洲輔導上市第一品牌，主要輔導澳洲、香港、美國及歐洲上市，在亞洲涵蓋澳洲、日本、韓國等地，甚至在中國大陸駐點116個辦公室；至於台灣，除了台北公司之外，台中及高雄公司於今、明兩天陸續開幕。

「中小企業的命運需要改變！」高健智對於台灣中小企業碰到上市困境點對症下藥，表示澳洲是全球第三大可投資資金池，尤其上市門檻相對低、輔導時間短，主板只要六個月，創業板只要三個月即可上市。

目前已知，展騰去年已陸續和台灣10家企業簽約，將輔導前往澳洲上市，其中，從事消防器材業務的巧風，進度最快，預計近期就將掛牌上市；展騰今年預計還要促成20家企業簽約，到今天為止，累計已有四家簽約。

他強調，展騰將資金非常充沛的澳洲推薦給台灣中小企業，幫助跨不出去的企業，勇敢提起腳步，邁向美好的未來。