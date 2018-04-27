桃園機捷房市 這兩站交易量占一半

2018-04-27 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



環北站 圖／台灣房屋提供 分享 facebook

機場捷運通車滿周年，台灣房屋統計機捷桃園市境內13站房市交易，以環北站以及下一站老街溪站最熱，合計去年交易895件，交易量占比近五成，等於桃園機捷沿線每二筆交易就有一筆在這兩站。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃園機捷最受民眾青睞的是環北站，去年交易多達608件，占全線占比逾三成。

江怡慧表示，環北站為目前機捷末端站，位於中豐路與環北路口，除了緊鄰海華SOGO商圈與中壢高中文教區，自新生路到桃園高鐵站車程約10至15分鐘，上高速公路也方便，五年內新成屋一坪25~35萬元，區域平均房價每坪僅20萬元，對桃園在地民眾相當具有吸引力，也有不少台北客在當地購屋。

台灣房屋海華直營店長黃啟東表示，海華SOGO商圈包括新生路、元化路以及環北路等主要幹道，是中壢區、觀音區、新屋區及平鎮區的主力消費市場，同時也是整個南桃園商業最發達、消費最密集的地方，許多高單價店面依附於SOGO百貨商圈，群聚在九和二街、三街、五街、六街，SOGO 商圈內也是許多大型金融機構行庫設點，更有許多知名豪宅座落其中。

台灣房屋中壢捷運直營店長許瀚文表示，喜歡近捷運且純住宅區的民眾，可選擇中壢高中、高商一帶，周邊環境單純，並有公園綠地，附近並有中壢新明觀光夜市、光明公園、老街溪步道等，生活機能便捷度極高。

老街溪站在中豐路下方、永嘉街至中央西路口間，西側緊鄰老街溪，此一站區屬機捷延伸線，仍在施工，未來機捷將延伸至中壢站，和台鐵車站串聯，同時完工通車。

江怡慧表示，老街溪站也靠近海華SOGO商圈與大同商圈，房價也在2字頭，加上具有老街溪水岸景觀，吸引許多在地民眾購屋。

此一站區未來有老街溪段4號用地開發案，為桃園首件設定地上權案，由國內最大戶外交通媒體集團合和集團以2.81億元得標，規劃引進影城、年輕化日本流行服飾與美食，未來開發後，有機會成為桃園房市的另一個焦點。