淡海房價首季出現回升 仍在1字頭

2018-04-27 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



淡海新市鎮 記者游智文／攝影 分享 facebook

房仲統計淡海新市鎮實價，房價在連兩年下跌後，今年房價回升到19.6萬元，較去年均價上揚約4%，不過相較2015年每坪21.6萬元，仍有一成左右跌幅。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，淡海新市鎮土地遼闊，推案量大，因此一直有空城的疑慮，不過這幾年房市修正，房價一直在1、2字頭，且淡海輕軌確實已在施工，預計今年底通車，軌道建設不再空有話題，吸引許多自住買方。

郎美囡表示，今年3月新北市政府宣布，為因應淡海新市鎮不斷湧入的人口，將設立新的小學，預計2022年可招生。少子化下，淡海新市鎮卻要設立新國小，顯見自住人口移入的比例頗高，尤其是小家庭明顯進駐。

住商不動產淡水中山加盟店店長盧進和指出，淡水已連續三年名列新北市人口成長最多的區域，淡海新市鎮這三年人口也大約成長了14.6%，人口移入，讓淡海新市鎮商圈加快成形，現在已有各種連鎖賣場、業者進駐，新市國小更是連續多年名額爆滿，區域生活機能越來越完備。

盧進和表示，淡海輕軌是區域近年的主要建設議題，各站中以 G3A 到 G4 站區段最佳，房價都在2字頭以上，若要在沿線找較低的房價，G7、G8站周邊因生活機能較不足，價格還在1字頭。

郎美囡表示，近年許多新興區域雖然案量大、賣壓大，不過基於價格低的因素，許多首購族願意用較低的房價等待生活機能成熟，而當自住人口逐漸匯集，生活機能也自然陸續到位，但從另一方面來說，這些區域就是因為低價才能吸引買氣，因此儘管人口連年成長，房價只能走向穩定，沒有大幅拉抬的空間。