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六角餐食版圖擴張 王座年底拚興櫃

2018-04-27 09:25中央社 台北27日電

日出茶太創辦人、六角國際董事長王耀輝。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
日出茶太創辦人、六角國際董事長王耀輝。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
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以「日出茶太」手搖飲插旗全球的六角擴張餐食版圖，轉投資的王座餐飲旗下多品牌今年將在台積極拓店，力拚營收年增6成，最快將於年底登錄興櫃

六角營運核心以飲料事業為主，近年擴張餐食版圖，轉投資持股約7成的子公司王座國際餐飲旗下則有杏子日式豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將及探魚等餐食品牌，在六角餐、飲分治的策略下，王座計畫今年底、明年初登錄興櫃。

六角目標成為「國際餐飲品牌平台」，旗下餐食品牌持續擴大展店計畫，並以朝向全球國際布局發展，推動營收成長動能，2018年計畫新增餐飲品牌、尋求併購合作機會。

針對餐食品牌今年在台展店計畫，六角董事長王耀輝表示，今年王將餃子將在台展店10至12家、段純貞牛肉麵拓點2家、杏子豬排6至7家。

王耀輝表示，王座去年營收新台幣7.4億元，年增約50%，今年預計成長至11至12億元，年增幅度上看6成。

六角今年首季合併營收達新台幣7.9億元，年增率達50.81%，創歷史新高，法人看好，六角今年營收在展店效益挹注下有望逐季走揚，續創新高。

另外，六角澳洲子公司Infinite Plus Pty.Ltd擁有超過100家Chatime日出茶太據點，原先計劃今年在澳洲掛牌，但礙於法規問題，計畫確定延後，但仍預計2年內掛牌。

營收餐飲興櫃
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