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超商涼麵漲價逾6% 統一超：升級革新

2018-04-26 23:06中央社 台北26日電

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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台灣外食人口多，超商是消費者頻繁購買即食商品的通路。有民眾發現，統一超商真飽涼麵系列又喊漲，漲幅逾6%。統一超商證實，是因為升級革新且加大份量，才調漲3元。

天氣漸熱，清淡鮮食的消費旺季到來，有民眾發現，統一超商7-ELEVEN的真飽系列涼麵的建議售價從原先新台幣49元變成52元，並在網路上分享，引起許多消費者討論。真飽系列涼麵若確定調漲3元，則漲幅達6.12%。

對此，統一超商證實，5月8日後，真飽系列涼麵確定多3元。不過，統一超商解釋，是因為真飽涼麵的麵體及醬汁革新，同時也加大份量，因此調整價格。目前仍是49元，為新品上市的嚐鮮價。

另外，還有日本蕎麥風味麵，5月8日也將從原本的49元漲至52元，統一超商也說，蕎麥風味麵是由於麵體革新才會調整價格。

超商涼麵變貴，民眾就列出歷年調整的價格變化「從35元開始漲至38元、42元、45元、49元一路到52元」，引發民眾對物價調漲的討論。

超商涼麵價漲，引起消費者關注，顯示民眾對外食需求高，商機龐大。看好民眾對即食餐飲的需求，超商通路業者全家便利商店，之前結盟韓國店數規模最大炸雞品牌bb.q CHICKEN，開設韓式炸雞複合店，成超商通路的一大創舉。

全家便利商店綜合企劃本部本部長王瑞峰表示，看好座位經濟，靈活運用全台店鋪加總共5萬個座位，期望發揮加值效益，第2間韓式炸雞複合店也將開幕。

王瑞峰說，據內部統計，首間韓式炸雞複合店帶動來客數成長1成，單店業績更成長5成，凸顯韓式炸雞複合店策略奏效，成功開拓新商機。

王瑞峰強調，全家韓式炸雞複合店展開第二階段開店，之後將在中部、南部各自選擇交通幹道型、住宅型等商圈測試。

統一超商全家便利商店
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