趨勢觀察／催生台灣經濟學…

2018-04-27 05:14 經濟日報 黃任佑



在中國大陸以社會主義色彩市場經濟體制加入世貿組織時，各方對「中國經濟學」已有各種說詞。而在過渡時期之後，中國權衡利弊仍堅持其不同於資本主義的市場經濟體制，而此種具中國特色的社會主義市場經濟，在強勢中央集權領導下，常被冠以某主要領導人經濟學。

在19屆人大修憲對國家主席連任期限取消後，「習近平經濟學」存在已成事實！雖然習近平應不會贊同所謂「習近平經濟學」，而實質上，「習近平經濟學」即為具有中國特色的「社會主義政治經濟學」；亦即國家（政府）強勢主導的經濟體制，易言之，等同強勢領導人的經濟學，或擁有個人及國家強烈色彩的理論、學說或主義。

其實，中國不只在經濟學範疇的自我主張，更細膩之處也在「走出去」對外投資的理論建構與實踐案例總結經驗上。

如中國社會科學院亞太與全球戰略研究所的裴長洪與鄭文，在2011年於「經濟研究」期刊中，針對國際知名投資理論，如鄧寧的投資發展周期理論等，也提出國家特定優勢的補充解釋，其重點在強調對外投資來源國（母國），對於赴國外投資之本國企業，有行業、規模、區位、組織及其他等之特定優勢。

企業對外直接投資不再只是企業本身的競爭力問題，其背後母國的幫助，以中企華為公司在墨西哥近10年來投資為例，相較美商思科系統在墨投資的母國優勢顯而易見。華為本身的競爭力加上中國的強勢崛起，讓華為在全球、巴西以及墨西哥，擁有很大的優勢。

母國對企業的幫助，可藉由其政治、經濟、社會、科技各層面來分析得知。

中國在各層面的影響，有助於華為在墨西哥與其他企業進行競爭，例如，中國銀行的融資貸款、中國與墨西哥政府間簽署的各項條約與協議，以及中國國家品牌的提升等等。

在討論「中國經濟學」東西之爭，及中國專家學者補充投資者母國之特定優勢的國際直接投資理論之餘，台灣面對此新情勢，可思考的不只是因應對策，而是深層次的思考，是否有我們特有或可作為補充理論。

記得台灣曾歷經「王蔣論戰」時代，也有施振榮先生解釋價值鏈強調的「微笑曲線」補充，並有前理律律師事務所徐小波先生所提的「二次經濟奇蹟總構思」看法。兩岸現階段雖受無92共識影響，但兩岸經建發展受儒家文化與孫中山學說之影響，兩岸應有共識。

據悉，過去競爭優勢理論大師波特訪台時，曾有台灣企業界人士發聲表示，在波特甚至其他理論出現前，台商早已在全球化的浪潮中實踐過了。然而，試想在短中期內，台灣是否有可能建構出可與他國分享的獨特見解理論？這是值得在地的學者專家思考的議題。

（作者是經濟部前駐西語國家商務人員）