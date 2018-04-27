一分鐘行銷／善用情感經驗

2018-04-27 05:14 經濟日報 蔡益彬



廣告訴求一個情感時，大腦相關的神經元會立刻連結，重組出一個記憶神經網，並引發消費者喜怒哀樂的感覺。

廣告創造愈深刻的「情感經驗」，消費者的記憶愈深刻，長久記憶的「品牌印記」因此烙印在心裡。

（作者是神經行銷訓練執行長）