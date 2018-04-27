智慧經營／葉國華…線上比價 顛覆房產業

屋比房屋比價平台創辦人葉國華曾是永慶房產集團的超級業務員，在手機「滑世代」來臨下，看到買賣雙方和房仲經紀人的需求，陸續創立APPLE HOUSE房屋自售平台與屋比房屋比價平台，在傳統房地產交易流程中，找出新的商業模式。

房仲老手 瞄準新商機

亞東工專機械科畢業的葉國華，在軍職預官四年後就一直想選擇「高挑戰性」、「低替代性」行業，相較於保險和直銷，他發現房仲業所銷售的商品每一件都是不一樣的，沒有辦法用一套固定模式銷售，因此選擇進入房仲業工作。

在永慶房產集團的23年期間，葉國華總共銷售超過1,500件房屋，包括200件豪宅，也成完成過多件總價4億元以上的豪宅交易，培訓了20位年薪300萬元的以上的超級店長，最後是房產首席顧問。

葉國華將20多年生命投入房仲產業，堅持不賺差價、不收紅包、不買斷、不和投資客合作，也看到房仲業從最初傳統的交易模式，隨著科技在房地產交易流程中扮演的角色日益重要，時值房市景氣由最高點急轉直下，他創立了歐克斯科技。

葉國華表示，房地產已走到轉型期，對房仲業者來說，開店的效益日益降低，實體店面成本高，一天沒幾通電話，不少其他產業開始運用行動裝置，例如計程車車隊運用手機叫車，於是開始思考如何建立買賣雙方、房仲業可以透過呼叫而運作的平台。

葉國華首先建立了APPLE HOUSE房屋自售平台，他發現最大的房產電商平台591最多只有8%的物件是屋主自售，但買賣雙方擔憂遇到黑心房仲，而自售又能省下仲介服務費。他自知新創免仲介費的屋主自售平台無法獲利，但APPLE HOUSE也吸引5,000件自售屋主刊登，一年成交了400件。

活用大數據 虛實串聯

更重要的是，APPLE HOUSE透過大數據，建立了以身分證字號等方式辨識「隔絕房仲業者」的資格審查機制，以及買方、屋主上了平台後可以串接的可能性。

他開始思考，除了8%的自售屋主以外，另外92%的人也有需求。

他表示，買方說不出口的痛在於「怕買錯、買貴」，因此透過連結技術將各大房仲官網及銷售平的物件導入至平台，第一步先建立一個房屋比價平台，滿足消費者「比價」的需求，一個屋主的物件可能委託多家房仲、會在多個平台上刊登，他發現，初期十件有八件物件在各平台上的價格並不一樣，即使到現在，十件中也有三件的開價不同。

滿足了消費者後，接下來就是要滿足房仲從業人員的需求，葉國華在屋比建立房仲業務人員的評價機制，讓不管是在各房仲業服務或獨立運作的經紀人，以收費模式加入這個平台，於是商業模式大致成形。葉國華表示，Trivago是飯店的比價平台，Uber是線下的叫車服務串接平台，屋比房屋比價平台等於串接了線上、線下的運作模式。

屋比房屋比價平台一建立，立即遇到最大挑戰，十大房仲業者以屋比未經品牌房仲業同意，以超連結方式連結至房仲公司官網內頁，等於取得房仲公司開發物件的資料，違反公平交易法、商標法及著作權法向屋比提告，創下國內房仲史上首次由十大房仲業總部站同一陣線，聯合向新創科技公司提告的案例，不過法院日前於一審判決屋比勝訴。

新交易型態 多元服務

葉國華表示，該判決等於宣告買房線上比價、呼叫經紀人服務合法時代來臨，房產界Trivago、Uber的新商業模式成為趨勢。資訊流通的時代，各式比價平台林立，卻獨缺房屋比價平台，屋比不僅解決購屋者貨比三家的問題，保障消費者對「價格」知情權，成立屋比不是如同外界質疑的「去仲介化」，而是建構一套買賣雙方及房仲業都能受惠的新交易型態。

目前屋比房屋比價平台除了集結各大房仲官網及房屋平台整理超過70萬筆資料外，已有3,000名經紀人加入，其中有六成都來自大型房仲品牌的業務員。

葉國華表示，目前屋比流量在所有房地產平台中排名第五，在「滑世代」經濟中，就是希望能打造「買房者最愛上的平台、賣房者最信任的平台、經紀人最友善的工作平台」。

投入房地產電商資金近億元，葉國華指出，目前屋比經紀人的數量已能支撐平台運作，並有機會在未來二年損益兩平，隨流量增加，未來也會提供以使用行為大數據、定位等技術的廣告刊登服務，成為屋比下個階段開發的新服務及營收來源。