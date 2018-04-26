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六角麵包店「BAKE CODE烘焙密碼」 進駐台北

2018-04-26 16:10經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

六角國際加速拓展營運版圖，今（26）日宣布旗下「BAKE CODE烘焙密碼」台北內湖展店開幕，是台灣繼新竹地區之外的第一家門店，將於4月28日開始營運。

「BAKE CODE烘焙密碼」標榜歐法與日式麵包，平均客單約150元，鎖定25至40歲喜歡烘焙美食的都會白領，定位更貼近平民日常美食，有助於切入大市場，也宣告六角對於烘焙品牌發展的企圖心。

六角表示，「BAKE CODE烘焙密碼」禮聘世界級主廚「簡子凱」擔任西湖店烘焙總監，有「年輪教父」之稱的簡子凱，相信烘焙美食是人生中最美好的一件事，以製作甜點麵包為畢生志業。

歷經海外的學習是為了放大生命的侷限，到一地旅行時「享受道地美食」是了解當地文化最重要的一環，也是這個始念，在海外生活多年後，將歐美及日本的烘焙技術帶進台灣，多次榮獲國際烘焙界的肯定。曾獲贈義大利FIC最高廚師榮譽金牌獎，並擔任台北六福萬怡酒店點心房主廚，台北威斯汀飯店糕點主廚等經歷。

BAKE CODE西湖店主打飄洋過海6,000哩，來自歐洲街頭的平民美食「捷克生乳煙囪捲」與「比利時鬆餅」，藉由看似平凡卻令人驚豔的烘焙點心，開通歐洲的美食之旅。

在歐洲街頭廣為人知的傳統點心「生乳煙囪捲」很是美味，以手工麵糰製成捲筒形狀，放至烤爐現做烘焙，剛出爐時麵團與奶香隨著熱煙香氣四溢，就像冒著煙的煙囪而得其名；捲筒麵包鬆軟可口，加入國外進口特製的高梨鮮奶油與新鮮水果，洋溢著傳統美味的魅惑，堪稱經典。

BAKE CODE西湖店距離西湖捷運站近，佔地利之便，只要順著人潮就能找到它。

BAKE CODE烘焙密碼的「焦糖堅果塔」。記者韓化宇／攝影
BAKE CODE烘焙密碼的「焦糖堅果塔」。記者韓化宇／攝影
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BAKE CODE烘焙密碼的「夏威夷酥餅」。記者韓化宇／攝影
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BAKE CODE烘焙密碼的「捷克生乳煙囪捲」。記者韓化宇／攝影
BAKE CODE烘焙密碼的「捷克生乳煙囪捲」。記者韓化宇／攝影
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六角董事長王耀輝（右）及五星級烘焙總監簡子凱。記者韓化宇／攝影
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