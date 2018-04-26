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北市五年內失去人口紅利 業者：房價恐失支撐力道

2018-04-26 12:51經濟日報 記者游智文╱即時報導

記者游智文／攝影
記者游智文／攝影
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好時價指出，以台北市近來撫養比增加的速度，恐怕五年內就會失去人口紅利，目前台北市房價指數已跌回五年前的水準，且依內政部最新統計，台北市在2016年底已有近5,000戶餘屋，在龐大賣壓及需求疲乏下，未來房價恐失支撐力道。

根據好時價房價指數，全台房價自2017年3月起穩健緩步回溫，12月房價指數與去年同期相比，已成長約1.5%，但與2015年5月的高點相比，仍有2%的差距；從交易量來看，12月的交易量相較去年同期，萎縮約二成五，摒除季節性因素後，雖較去年成長，但依舊低於五年平均。

好時價分析，人口較多的地區通常有更多的機會維持房市交易動能活絡，若人口持續萎縮，儘管短期內房市未必直接受到影響，但長此以往房市恐將陷入低迷不振的局面。

除了依據人口社會增減來觀察人口遷移現象，尚可透過「人口紅利」檢視人口結構與判斷未來發展。

所謂人口紅利，指的是撫養比（需要經濟供養的少年與老年人口之和與勞動人口數量之比）小於50%，當撫養比超越50%，人口紅利旋即結束。

根據內政部人口資料，全台的人口紅利高峰出現在2012年的34.7%，之後撫養比開始上升，2017年底為37%，而勞動人口自2016年起開始負成長。

以雙北來說，10年間台北市撫養比增加了4.6個比分點、新北市增加1.6個百分點，分達43.2%、33.5%，近兩年更是以每年大於1個百分點的速度上升，台北市離人口紅利的終點僅剩不到7%的空間，以台北市近來撫養比增加的速度，恐怕五年內就會失去人口紅利。

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