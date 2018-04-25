統一瑞穗鮮乳調漲 漲幅達4.93%

2018-04-25 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李至和 ╱即時報導



統一企業自4月25日起調整部分鮮乳產品的建議售價，包括瑞穗鮮乳、瑞穗極制低溫殺菌鮮乳、瑞穗調味乳，各產品依據包裝大小規格差異，平均調整幅度為4.93%，低於統一企業對酪農生乳收購價格的調升幅度5.66%。

統一企業指出，希望透過持續提高收乳價格，朝酪農業永續經營的長期目標邁進，可穩定提供更高品質、更安全的鮮乳。