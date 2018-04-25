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台南旅遊新玩法 體驗正統日式浴衣

2018-04-25 16:27經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

不用大老遠飛去日本，在台南也可以體驗日本正統浴衣穿梭在濃濃日式建築拍美照的樂趣。香格里拉台南遠東國際大飯店宣布，推出「來一場優雅的日式浴衣之旅」住房專案，下榻寬敞18坪客房、享受豐盛早餐、搭乘飯店專屬免費觀光巴士幸福列車一覽府城風情、並由專人預約日系祭典浴衣體驗，享受一場台南專屬的度假。

雙人成行每房每晚5,250元起；家庭四人出遊每房每晚6,850元起。

府城最迷人之處莫過於其古韻摩登兼具的氛圍，「來一場優雅的日式浴衣之旅」套裝行程，旅客將搭著飯店觀光巴士，輕鬆抵達市定古蹟原臺南州立農事試驗廠宿舍群（丁種官舍）創設於日治時代的「納涼屋」，在園區濃濃的日式優雅氛圍，旅客能原汁原味重溫大正時期歷史人文背景與文化資產，不僅可以品茶嚐點心，更可以精挑細選一件鍾愛的祭典浴衣來場愜意日式古跡漫步、盡情拍照留下難忘的回憶。

度過悠閒午后後，再身著浴衣至鄰近的大東夜市大啖美味小吃，更別有一番風情，不用出國也可以過足日式夏日祭典的癮！翌日，還可於甫獲得「全台十大飯店夢幻早餐殊榮」的遠東CAFÉ盡情享受自助早餐，琳瑯滿目又多樣化的選擇，不僅能滿足各國旅客的胃口，也提供道地的府城在地特色小吃選擇例如牛肉湯、小捲米粉、刈包等，讓您不論親子、情侶，或好友出遊，所有需求都能同時滿足。

香格里拉台南遠東飯店更為旅客貼心規劃「幸福列車」台南旅行推薦路線，將帶著旅客輕鬆走訪府城清初時期至今保留最完整的神農老街、文青美食正興街商圈、復古與潮流兼具的藍晒圖文創園區、懷舊歷史赤崁文化園區、孔廟文化園區、等，賞玩台南文化、藝術、美食一次到位！只要是飯店房客入住飯店時，即可預約免費搭乘，服務時間為每天上午11時起至下午7時；另有，夜市直達車晚間八點三十分開車，每逢週一、二、五至大東夜市，週四、六、日至花園夜市。

香格里拉台南遠東國際大飯店即日起推出「來一場優雅的日式浴衣之旅」雙人成行每房每晚5,250元起；家庭四人出遊每房每晚6,850元起，包含早餐、「納涼屋」祭典浴衣免費2小時體驗套、贈送納涼屋餐飲抵用券、免費搭乘飯店專屬接駁巴士幸福列車、免費使用飯店健康俱樂部、三溫暖與戶外心型游泳池，更可享有日本頂級Qi Spa專屬呵護85折及飯店餐廳用餐9折。

總部設在香港的香格里拉酒店集團是全球知名酒店管理公司，目前經營超過100家酒店，客房量已逾41,000間。

香格里拉台南遠東國際大飯店推出「來一場優雅的日式浴衣之旅」套裝行程，重溫大正時期...
香格里拉台南遠東國際大飯店推出「來一場優雅的日式浴衣之旅」套裝行程，重溫大正時期歷史人文背景與文化資產。香格里拉台南遠東國際大飯店／提供
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浴衣香格里拉夜市
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