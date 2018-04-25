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民視授權爭議談不攏 NCC將啟動行政調查

2018-04-25 18:14中央社 台北25日電

民視與凱擘、TBC授權合約談不攏，NCC今天表示，將啟動行政調查，確認有無違法情事，並要求30日前達成臨時或正式授權決議，不得斷訊，否則將依法開罰。

鴻海副總裁呂芳銘旗下有線系統TBC台灣寬頻，以及凱擘有線電視、台固有線電視等業者，根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料顯示，這幾家業者收視戶總和占全台超過45%，這些業者與民視公司就民視新聞台授權上架問題談不攏，NCC之前經過多次調處，雙方同意延長臨時授權至4月30日，期間不得有任意斷訊、下架或其他損害消費者權益的情形發生。

NCC今天召開第798次委員會議，並召開會後記者會，NCC副主委翁柏宗表示，能體諒雙方要把利益最大化，但NCC立場就是維護消費者權益，因此，要求雙方在30日臨時授權終止前，完成授權協商，假使未達成授權，導致斷訊等損害消費者權益狀況，將依照有線電視廣播電視法，對頻道業者開罰新台幣10萬元至100萬元不等，有線系統業者部分，則依衛星廣播電視法開罰6萬到300萬元不等。

翁柏宗指出，民視公司在協商過程中，主張民視新聞台、民視第一台、民視台灣台三頻道包裹授權方式，未積極提出單頻計價，是否違反公平交易法相關規定，將函請公平交易委員會表示意見。

至於凱擘系統台調處時，主張民視新聞台上架中華電信MOD平台，已取得相關授權費用，因此認為民視應調降授權金，翁柏宗說，系統業者應致力促進有線電視市場多元發展，不應妨礙內容於多元平台上架機會，也不可以利用不正當方法促使頻道節目供應，對其他播送平台有差別待遇等情事，因此，將透過行政調查釐清有無違法情事。

翁柏宗指出，針對民視新聞台授權爭議，將啟動行政調查，釐清頻道、系統業者有無違法情形，並以行政處分手段，要求雙方不得斷訊，保障收視戶權益，NCC也呼籲業者應理性並冷靜，盡快達成協商。

NCC
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