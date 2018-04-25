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全家炸雞往中南部插旗 秘製炸雞成銷售冠軍

2018-04-25 11:26經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

銷售數據顯示，韓式炸雞排行榜前三名依序為秘製炸雞、黃金橄欖炸雞以及蜂蜜蒜味炸雞。...
銷售數據顯示，韓式炸雞排行榜前三名依序為秘製炸雞、黃金橄欖炸雞以及蜂蜜蒜味炸雞。 圖／全家提供
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全家（5903）結盟韓國店數規模最大炸雞品牌bb.q CHICKEN，上月開設首間韓式炸雞複合店，推出至今排隊人潮不斷。據內部統計，首間韓式炸雞複合店帶動來客數成長一成，單店業績更成長五成，凸顯韓式炸雞複合店策略奏效。全家表示將趁勝追擊，上半年預計開出四間韓式炸雞店，且將觸角延伸到中南部。

全家表示，看好消費者喜愛韓式炸雞，第二間韓式炸雞複合店全家慶民店，將於4月27日開幕，並規劃將此股韓流美食吹進中、南部，第二階段開店將分別於中部、南部各自選擇交通幹道型、住宅型等商圈測試，以掌握不同商圈特性，作為未來現做調理店型拓點依據。預計上半年炸雞複合店的家數將來到四間。

全家便利商店綜合企劃本部本部長王瑞峰表示，全家看好座位經濟，靈活運用店內5萬個休憩座位，發揮加值效益。據內部統計，首間韓式炸雞複合店帶動來客數成長一成，單店業績更成長五成，凸顯韓式炸雞複合店策略奏效，不僅滿足消費者對韓流美食期待感，亦成功開拓新商機。

全家表示，韓式炸雞複合店3月開幕後，吸引許多喜愛韓式美食的民眾嘗鮮，多元的餐點口味更引起網友熱烈討論，不論是調味炸雞、黃金橄欖原味炸雞皆各有擁護者，短短兩周在網路討論度就飆破2,500則。

從銷售數據顯示，排行榜前三名依序為秘製炸雞、黃金橄欖炸雞以及蜂蜜蒜味炸雞，不同於韓國地區bb.q CHICKEN由黃金橄欖炸雞稱霸。全家表示，台灣消費者對於韓式炸雞印象為酥脆炸雞裹上特色醬料，所以擁有酥脆外皮、酸甜醬汁的秘製炸雞即成為消費者點餐嚐鮮首選。

全家便利商店韓流
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